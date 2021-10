feminismo de brocha gorda

Además de frases de diálogo puestas en boca de hombres malvados como «una violación no puede causar un embarazo, lo dice la ciencia», el principal método que la película usa para dejar claro el maltrato sufrido por su protagonista femenina es esa estructura narrativa que se inspira en Rashomon y que no solo resulta redundante sino incluso contraproducente. A diferencia de lo que sucedía en la obra maestra de Kurosawa, aquí la multiplicidad de perspectivas acerca del crimen sobre el que gira toda la trama no hacen que dudemos siquiera un instante sobre lo que sucedió realmente, y en ese sentido no ayuda el desinterés de Scott en establecer verdaderas distinciones entre ellas a nivel de puesta en escena. Al final, ofrecer sucesivas variaciones del mismo relato no solo no sirve para dotar El último duelo de más hondura psicológica o más elocuencia acerca de la masculinidad más venenosa, sino que además acaba marginalizando la voz de la víctima igual que en su día lo hicieron quienes abusaron de ella.