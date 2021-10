Maria Barbal: «El catalán todavía es atacado por gente orgullosa de su ignorancia»

La fiesta de los libros empezó pasada por agua, con una tormenta que obligó a libreros y visitantes a refugiarse bajo las arcadas de La Misericòrdia, tuvo momentos concurridos y animados, uno de ellos con Vivim del Cuentu, un grupo de cuentacuentos que reunió frente al escenario tanto a pequeños como a adultos, y concluyó, en su primera jornada, con música, con un Pau Debon, el cantante de Antònia Font, entregado a Pere Suau Palou y su Cignes tenebrosos, poemario galardonado con el 44 Premi Marià Manent.

Sin embargo, y como manda la tradición, fue la pregonera quien más interés despertó, más aún siendo una autora a la que no le dejan de caer premios, en los últimos tiempos, dos de peso: el Josep Pla y el Premio de Honor de las Letras Catalanas. «Es una distinción para mí que el Gremi de Llibreters de Mallorca me haya invitado al pregón. Esta es una tierra de muchos y muy buenos escritores», señaló a este diario recién llegada del aeropuerto. «No conocía la Misericòrdia y me parece un espacio fantástico», confesó Barbal, quien hoy abrirá el programa de actos, a las 16 horas, con la presentación de Tàndem, su última novela. «Poner rostro a los lectores es algo mágico, como un descubrimiento», aseguró.

En su discurso, Barbal recordó cómo fue la primera vez que conectó con la literatura y señaló que «la primera consciencia de la palabra literaria» le vino por vía oral, de su abuelo, que le solía cantar canciones como Muntanyes del Canigó; y también de su padre, que les invitaba «a viajar con las palabras», con lecturas como la de El llibre de la jungla de Kipling. «Ahora pienso que podría haber en esa primera lectura el embrión de mi escritura porque entonces me quedaba mucho por comprender y pienso que este es el gran impulso de quien escribe», subrayó.

La parte final de su discurso estuvo centrada en la defensa de la lengua catalana. «Yo veo la Setmana del Llibre como un grandioso homenaje a las personas que no han desfallecido a la hora de hablar, de leer en voz alta o en silencio, de explicar el mundo con una lengua que no es de las más habladas del universo, que ha sido perseguida, prohibida, y que continúa siendo atacada por gente orgullosa de su ignorancia, pero que se mantiene bien viva en Balears».

Al acto del pregón, interrumpido unos minutos por problemas eléctricos, acudieron, entre otros, la vicepresidenta del Consell, Bel Busquets; el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company; el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura; o los escritores Biel Mesquida y Gabriel de la ST Sampol.