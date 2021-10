La Biblioteca de Babel ubicada en Palma es una de las 20 mejores librerías del mundo según el prestigioso diario británico Financial Times. La publicación ha recogido las opiniones de sus lectores y ha elaborado una lista con las mejores librerías que, en la actualidad, hay en el mundo. "Hemos tenido la suerte de que nos hayan incluido", señalan desde la librería. "La Biblioteca de Babel, amigos, es una de esas veinte librerías escogidas entre todas las que pueblan el planeta. Podéis imaginar que nos sentimos muy satisfechos de pertenecer a este distinguido club".

El texto del Financial Times destaca el nombre del establecimiento, totalmente borgiano, así como la pequeña terraza de tablas de madera, el emplazamiento (detrás de la iglesia de Sant Miquel), los interiores y tanto la selección de títulos que pueden encontrarse como la ubicación estratégica de las botellas de vino.

En el artículo también aparecen en el ranking: Atlantis Books de Santorini, Blackwell's de Oxford, Dujiangyan Zhongshuge Bookstore de Sichuan, El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires, Jazzhole de Lagos, Kitab Khana de Mumbai, Ler Devagar de Lisboa, Librairie les insolites à Tanger de Tánger, Marfa Book Company de Marfa, Texas, Open House de Bangkok, Otherwise de Roma, Peter Harrington de Londres, Powell's de Portland, Printed Matter de Nueva York, The Schomburg Shop de Nueva York, Shakespeare and Company de París, Strand Bookstore de Nueva York, Tronsmo Bokhandel de Oslo y Tsutaya Books de Tokyo