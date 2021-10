La prèvia | Hivern a la tardor

Avui horabaixa i en el CaixaFòrum de Palma (19h), continua la Temporada Musical de concerts amb una obra cabdal de la història de la música vocal. Es tracta del Winterreise o Viatge d’hivern de Franz Schubert, un cicle de cançons per a veu i piano, que no poden deixar indiferent qualsevol persona amb un mínim de sensibilitat musical. Romanticisme en estat pur, sens dubte. Els intèrprets seran el contratenor Xavier Sabata, acompanyat al piano per Francisco Poyato.