‘Boom’ de traducciones al catalán en los sellos mallorquines

Escritores de reconocimiento mundial tenían obras que nunca habían llegado al lector en lengua catalana debido a que no habían sido traducidas a este idioma. Sin embargo, tres pequeños sellos mallorquines se han fijado en este mercado y han logrado un auge de las traducciones al catalán que ha permitido «ofrecer al público un valor añadido, porque tienen la posibilidad de leer en su lengua materna a autores consagrados a nivel internacional», en palabras del editor Tomeu Canyelles, de Nova Editorial Moll. Afirma que uno de los motivos de este nuevo interés es que «la consolidación de los sellos con tradición, como Lleonard Muntaner, y los nuevos o renovados», como Quid Pro Quo y la editorial que dirige, ha llevado «a una diversificación y a buscar algo más que ediciones y reediciones de lo ya conocido», según su parecer.

Novedades como traducir al catalán libros de Roberto Calasso o Charles Bukowski, en el caso de Quid Pro Quo, o la poesía de Ted Hugues y Margaret Atwood, en manos de Lleonard Muntaner, también redundan en expandir los límites de los sellos isleños, porque «se han descentralizado las traducciones, debido a que ahora no todo viene del Principat, sino que las pequeñas editoriales de aquí tenemos un mercado en Cataluña y Valencia al ofrecer en nuestra lengua obras universales e intemporales, no solo temas de carácter local», concluye.

Lleonard Muntaner Editor se fue diversificando cuando la hija del fundador, Maria Muntaner, cogió las riendas. «La editorial se caracterizaba por su arraigo a los temas locales y de historia social, ya que a mi padre le interesaban mucho». Al tomar el relevo y tras analizar qué puntos flacos tenía el sello, se centró en la narrativa a causa de esta carencia y por sus propios gustos. «Comenzamos a buscar literatura de calidad, ya fuese de autores en catalán o de cualquier parte del mundo, y a contactar con traductores para ofrecer nuevos textos», tal como explica. Y en dos décadas, cuenta con casi cien traducciones en su extenso catálogo. De este año son los cuentos de Rainier Maria Rilke en Històries del bon Déu, los Contes exemplars de Sophia de Mello y Breyner Andresen, y Passejades per Berlín, de Franz Hessel; y en temporadas anteriores rescataron los poemas de los consagrados Hugues y Atwood.

Muntaner suele buscar textos que no hayan sido traducidos al catalán, pero no es una exigencia de la editorial. «También tenemos interés en actualizar traducciones antiguas porque hay obras que si no se revisan en 50 años, se nota mucho la evolución del lenguaje y pueden quedar obsoletas. De hecho, en estos momentos tienen en marcha un trabajo de este tipo, avanza la editora. Y pone en valor la labor de los profesionales del lenguaje y la calidad de muchos de ellos. «Hay muchos jóvenes y muy buenos», remarca. De hecho, uno de sus traductores, Antoni Clapés, ha obtenido el Premi Pen Català de Traducció por El desert malva, de Nicole Brossard.

Quid Pro Quo

En El Gall Editor se percataron de que los textos en catalán de sus autores internacionales «apenas tenían repercusión, parecía que estaban escondidos», por lo que hace tres años se embarcaron en la aventura de abrir otra editorial, Quid Pro Quo, y el resultado está siendo más que satisfactorio, ya que ahora tienen la visibilidad que les faltaba. De los 27 títulos publicados, 25 son traducciones y los otros, de autores catalanes. «La mayoría son textos que no se hallaban en nuestro idioma, como Correus, de Bukowski; La tauleta dels destins, de Calasso; o Cartes a Milena, de Franz Kafka», enumera el director literario, Toni Xumet. Aunque también realizan reediciones y traducciones que están agotadas. «Buscamos voces del exterior que aporten algo. Es un granito de arena a la literatura en catalán, que se enriquecerá más con estos textos y una mentalidad abierta».

Editoriales potentes «bloquean» títulos en catalán

Hay grandes editoriales que impiden que salgan a la luz títulos en catalán de escritores reconocidos debido a que compran los derechos de autor tanto en castellano como en catalán, aunque después no publican estos últimos, por lo que los acaban «bloqueando», tal como denuncia la editora Maria Muntaner. «No debería permitirse hacer esto», dice sobre el principal problema al que se enfrentan las pequeñas.

Quid Pro Quo

En su colección está Roberto Calasso, que fue Premio Formentor.

Moll Nova Editorial

Se estrenaron con esta novela «secuestrada» de Antoni Serra.

Lleonard Muntaner

El traductor Antoni Clapés ha obtenido el Premi Pen con este libro.

Moll Nova Editorial

En noviembre prevé publicar ‘Diari d’un pintor a Mallorca’.

Lleonard Muntaner

El poemario de 1971 de la autora de la conocida ‘El cuento de la criada’.

Lleonard Muntaner

Uno de los títulos que ha publicado este año es la traducción de Hessel.

Quid Pro Quo

Bukowski, otro de los grandes autores de la editorial mallorquina.