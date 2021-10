«Necesitamos que en las escuelas se imparta música de calidad, para motivar a los jóvenes»

S’Arquitecte es el single de adelanto del nuevo disco que publicará Cabot a principios de 2022. ¿Qué similitudes encuentra entre el oficio de un arquitecto y el de un músico-compositor?

Muchas. Hay una estrofa de la canción que dice: «S’arquitecte visualitza dibuixant damunt paper i transforma ses paraules fent realitat es meu vaivé; optimistes y curiosos, emocions atermporals, converteixen una idea como una cançó en un full en blanc». Empezar a escribir una letra y una melodía es similar a dibujar el plano de una casa a lápiz, al igual que el producir una canción en un estudio encuentra paralelismos con el arquitecto en una obra desarrollando ideas nuevas. Una buena canción, como el buen trabajo de un arquitecto, siempre será atemporal.

¿Concibe el ejercicio musical como un oficio artesanal?

Sí, totalmente. Si algo tiene Toni Pastor, el productor de Ofici, es mucho oficio. Y Ofici, el disco, tiene mucha calidad, o eso es lo que dice Toni Pastor. Hemos querido hacer un homenaje a muchos de esos pequeños oficios, como el de las olleries, que se están perdiendo.

¿Cree que la música está perdiendo valor en esta sociedad volcada en el consumismo voraz?

El problema que siempre hemos tenido en Mallorca es que se trata a la música como entretenimiento, como ocio, y nunca como cultura. Todos los agentes que tienen que trabajar para que la música sea cultura no hacen nada. Las instituciones no hacen nada, la Radiotelevisión de Balears, que se supone que debería darnos visibilidad, hace lo mínimo en este sentido, y en las escuelas, en algunos casos, dan una hora de música a la semana, con el añadido de que los maestros de música que salen de la UIB dejan mucho que desear. Necesitamos que en las escuelas se dé una música, como asignatura, de calidad, para motivar a los jóvenes. Todo esto nos viene desde el boom turístico de los 60, cuando ya se apostó por la música como entretenimiento para los turistas. Vivimos de esta herencia.

¿Cómo se gestan sus canciones?

Muchas de nuestras canciones nacen a partir de historias reales. Por ejemplo, la de s’Arquitecte es una historia real, es la historia de mi casa, en la que ahora vivo, después de quedarme fascinado de la figura de mi arquitecto, de su trabajo, de lo preparado que tiene que estar para controlar todo lo que tiene que controlar. No le doy muchas vueltas a las canciones, lo que surge, se queda. Quince minutos de inspiración me pueden bastar para componer una canción.

¿Qué buscan en la electrónica?

Intentamos encontrar una sonoridad, que la gente diga al escucharnos: esto es Cabot. Este segundo disco, a diferencia del primero, está hecho con mucho más mimo, con más dedicación y paciencia. Queremos encontrar el camino de nuestro sonido. En Premium ya jugamos con el vocoder [un analizador y sintetizador de voz, desarrollado en la década de 1930 y empleado en su día por grupos como Kraftwerk o los Beastie Boys], pero no se quedó porque no estaba convencido. Ahora vuelve a estar de moda, C. Tangana lo utiliza, pero yo lo vengo utilizando desde hace mucho tiempo.

¿Es Cabot un grupo para el baile?

Con nuestra música queremos que la gente se mueva, ese es el camino. Este año hicimos un formato acústico, por el Covid, porque la gente tenía que estar sentada y también porque nuestra música se tiene que apreciar desde las letras, pero desde el verano tenemos ganas de que todo vuelva a ser como antes: conciertos con el público bailando, moviéndose, gritando.

¿Qué pueden adelantar del nuevo disco?

Ofici será un disco de 10 canciones, cinco de las cuales serán las del anterior disco, el EP Premium, que solo publicamos en formato digital. Una de las nuevas canciones es muy especial. Lleva por título Celia y debe su nombre a una niña del Colegio Santa Mónica, en la que yo doy clases, que falleció el pasado verano víctima del cáncer. La canción la compuse en un momento de esperanza, antes de su trágica muerte. Su familia nos ha dado su consentimiento para este homenaje. Está previsto que presentemos el disco el 4 de enero de 2022 en el Teatre Principal de Palma.

Cabot tiene su cuartel general en sa Cabaneta. ¿De qué puede presumir un municipio como Marratxí?

De tener un oficio con mucho oficio, como el de las olleries de Pòrtol, y de ser terra del fang, de ball de bot, de cultura. Yo vivo en el Pla de na Tesa y estoy muy arraigado a mi tierra.

¿También pueden presumir de alcalde o a los políticos habría que reinventarlos?

No hay que reinventarlos pero deberían quedarse solo los que de verdad trabajan vocacionalmente. Estoy convencido que mi hermano [Miquel], que es el alcalde de Marratxí y bajista de Cabot, es una persona con vocación. Vivimos uno al lado del otro y sé a qué hora llega del trabajo. Puedo presumir de hermano y de alcalde.