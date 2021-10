Orgullo y satisfacción son dos palabras que sirven para definir el Palma LGTBI International Choral Festival que se ha celebrado en distintos espacios durante tres días. Desde el pasado jueves a ayer sábado, el Teatre Xesc Forteza, el recinto de Ses Voltes y el Trui Teatre se entregaron a las canciones que siete formaciones musicales, cinco nacionales y dos extrajeras, interpretaron entre los aplausos de los presentes.

Decenas de personas siguieron con interés las actuaciones de ayer en Ses Voltes, al mediodía. Se pudo escuchar un tema de cada una de las corales: Barcelona Rainbow Singers, Barcelona Gay Men’s Chorus, Voces LGTB de Madrid, el Mallorca Gay Men’s Chorus, el Choir +, Equivox (Le Choeur LGBTQIA de Paris) y el European Queer Choir. Ejecutaron temas como Happier, La meva veu, dedicada a las víctimas del sida, o Podría ser peor. Y al final, todas a una, el Pride. In the name of Love de U2.

La fiesta se trasladó a las 19.30 horas al Trui, con las mismas formaciones, que en esta ocasión interpretaron entre tres y cuatro canciones, como I want to break free, Espectacular, Heroes, Llençat, Oh So Quiet o Divas.

Ben Amics le da el Dimoni Rosa a la regidora Sonia Vivas

Ben Amics entregó ayer sus premios anuales, en el Xesc Forteza. El Siurell Rosa fue para el ayuntamiento de Maria de la Salut, por su primer Orgullo LGTBI+, mientras que el Dimoni Rosa recayó sobre la regidora Sonia Vivas.