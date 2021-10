La banda de pop rock Hombres G ha lanzado su nuevo álbum 'La Esquina de Rowland'. "Es un disco casero, hecho en casa de David, y ya cuando estaba casi terminado nos fuimos a un estudio a terminar las voces y los metales. La anécdota es esa, mientras estábamos confinados nosotros hemos aprovechado para poder grabar en casa, porque era la única forma. Y estamos muy sorprendidos porque nos encanta cómo suena el disco, es una forma que nos gusta para el futuro, para hacer más discos así", ha desvelado el guitarrista de Hombres G, Daniel Mezquita, en la rueda de prensa de presentación.

Para el vocalista de Hombres G, David Summers, se trata de un nuevo álbum con "canciones más adultas y mejor construidas". A su vez, ha añadido que en este disco "no hay canciones cachondas o divertidas". "El motivo es porque tenemos muchísimas de esas y las seguimos tocando. No veo necesario o sinceramente, no me apetece escribir últimamente letras de ese corte", ha afirmado Summers durante su intervención en la rueda de prensa de este viernes 22 de octubre.

"En estos años hemos ido evolucionando e investigando en la música. Nosotros siempre queremos mantener nuestro propio estilo, y hacer la música que nos apetezca, no tenemos ningún tipo de pudor en entrar en los géneros musicales que nos gustan a todos, y trabajar en cualquiera de ellos, siempre que la canción sea bonita", ha explicado el vocalista.

El álbum 'La esquina de Rowland' está compuesto por 14 canciones. Su primer single, publicado el 18 de junio, 'Se me sale el corazón' es un festivo reggae con el artista mexicano Carlos Rivera, y 'Antes de ti' es su segundo single. La banda ha lanzado su tercer single, 'La Esquina de Rowland', junto con el lanzamiento del disco de título homónimo.

"La Esquina de Rowland es una canción que habla de nosotros mismos cuando éramos unos chavales, y ahora que tenemos 50 y tantos años, volvemos a Rowland y nos damos cuenta de que ya no queda nadie con quien beber, pero el bar sigue ahí y nosotros aquí, los cuatro igual", ha explicado Summers.

Además, el vocalista de Hombres G ha señalado que para él "son mejores canciones" las que hacen ahora que las de hace 30 años, pero entiende que sus grandes clásicos tienen "un poder y una carga emocional" muy importante por lo que significa y representan para la gente.

De padres a hijos

"Muchas veces nos preguntan: Oye en los conciertos hay gente de todas las edades. Como si fuera una cosa rara, y eso es lo que tiene que pasar. Tu no vas a ver a Paul McCartney a un estadio lleno de gente de 75 años, hay gente de todas las generaciones. Cuando unas canciones consiguen permanecer en el tiempo y no envejecer nunca, y que unos padres lo pasen a sus hijos, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un artista", ha comentado Summers.

En este sentido, el vocalista ha resaltado que se sienten "muy agradecidos" con su público, porque es el que ha conseguido tenerles ahí toda la vida. "Nunca han perdido el interés, sino que lo han transmitido a nuevas generaciones", ha explicado.

"A veces es difícil que los hijos compartan gustos con los padres, porque eso pasaba en mi generación, pero ahora es fantástico ver cómo las familias vienen a un concierto nuestro y comparten los padres los mismos gustos musicales que los hijos. Eso te hace mantenerte en el tiempo, porque vas acumulando generaciones", ha comentado el guitarrista de Hombres G, Rafael Muñoz.