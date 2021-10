Blau entona su 40 cumpleaños con once visiones del ‘Joana Lluna’

En 1982, año en que vio la luz Joana Lluna, Bibiloni contaba 27 años, venía del rock, del desaparecido Centro de la Guitarra, y había asaltado la popularidad con Pepe Milán, con un dúo, Milán&Bibiloni, que se presentó en el Ibiza Free Festival del 76, teloneó a los Supertramp en el Palacio de Deportes de Barcelona y brindó un LP homónimo que está considerado un hito dentro de la música acústica española. «Con Joana Lluna descubrí que podía hacer canciones en mi idioma. También, la capacidad de síntesis a través de canciones. Pasé de tener una Gibson Les Paul a comprarme una Martin D35. Y me tiré a la acústica porque me di cuenta que con la eléctrica era un guitarrista aceptable pero me ponían una acústica en la mano y no sabía qué puñetas tocar», confesó el músico manacorí a este diario el pasado año, con motivo de la publicación de Collage, uno de sus últimos trabajos.

En aquel primer trabajo discográfico, grabado en los históricos Estudios Maller en enero del 82, participaron destacados músicos, como Daniel Lagarde, Cacho Montes, Wally Fraza, Miquel Figuerola, Reinaldo Constantini (como técnico de sonido), Vicenç Borràs o Jorge Pardo, a la flauta y el saxo, a quien Bibiloni le produjo su primer trabajo en solitario.

Onze llunes se presentará con un renovado diseño, en una edición limitada en vinilo, digital y también con una pequeña tirada de cedés. La selección de músicos que participan en el disco la ha realizado el propio Bibiloni, cofundador, junto a Sancho, del sello Blau. El trompetista Pep Garau es el encargado de abrir el disco-tributo, un nuevo desafío para un músico acostumbrado a retos gigantes: ha colaborado con el antes líder de Oasis, Noel Gallagher, y ha compartido cartel con Bob Dylan, por citar solo dos de sus gestas. El segundo de los cortes lo protagoniza Tugores, en clave Morricone. Isis Montero, por su parte, se lleva la canción a un terreno tropical, cubano, mientras que Toni Pastor le insufla un aire popular y Pau Mas, festivo. Cierra la cara A el pianista Jacob Sureda.

Kard’s Piken, grupo de Manacor al que siempre ha admirado Bibiloni, es el encargado de interpretar la primera Joana Lluna de la cara B, la única con letra, al tratarse, el original, de un instrumental. El guitarrista barcelonés Jordi Bonell, que a lo largo de su dilatada carrera ha girado con Serrat, Santiago Auserón, Miguel Bosé, Chet Backer, Mark Johnson, Michel Legrand y Chano Domínguez, es otra de las estrellas del álbum. La nómina la completan el también pianista y célebre arreglista Josep Mas ‘Kitflus’, Tolo Servera y el productor de Alejandro Sanz, el teclista Alfonso Pérez.