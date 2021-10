Sánchez-Garnica: «El peligro de que los totalitarismos vuelvan siempre existe»

La novela Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez-Garnica, la finalista del Premio Planeta «cuenta la historia de gente normal que vivió en una época convulsa, la de la entrada del nazismo en Alemania, pero también la de Stalin en la URSS, dos momentos clave para la historia del siglo XX y no solamente en Europa; también hay alguna referencia a los acontecimientos que se sucedieron en el año 1921 en Moscú». La historia puede repetirse, pues para la autora, «no estamos libres de que puedan volver a ocurrir hechos como los que se vivieron en nuestro entorno europeo en las épocas de Hitler y Stalin». Hechos que, para la autora, «pueden repetirse, pues los totalitarismos nunca desaparecen del todo y, como decía Primo Levi con respecto al holocausto, ‘ocurrió, por lo tanto, puede volver a ocurrir’, así que hago mías esas palabras del escritor que vivió el horror en primera persona. El peligro siempre existe, no estamos exentos de los males que han sucedido antes. No pensemos que, por muy consolidada que esté la democracia, ha desaparecido el peligro de una involución y por tanto debemos ser conscientes de ello. El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada para impedirlo, según frase muy acertada de Edmund Burke».

En la narración hay misterio, drama, pero también amor, «un triángulo amoroso y mucha pasión, todo ello combinado con la fuerza de una amistad forjada en situaciones tremendas», además de «un elemento de intriga que proviene de una búsqueda y hará que el lector esté pegado al libro. Al menos eso espero», concluye.