Irina Tsilyk y Macià Florit triunfan en la tercera edición del MajorDocs

La directora ucraniana Iryna Tsilyk fue la gran triunfadora de los premios MajorDocs en la gala celebrada ayer en s'Escorxador. Su película The Earth Is Blue As An Orange obtuvo el Premio Especial del Jurado. Este valoró la sensibilidad con que el documental muestra la guerra a través de la intimidad y la inteligencia de sus personajes. El filme retrata la vida en una zona de conflicto de una madre y sus cuatro hijos. Esta familia utiliza el cine y su amor por él para escapar del drama de los bombardeos. El premio está dotado con 1.500 euros y está patrocinado por la Asociación de productores audiovisuales de las Islas Baleares, APAIB.

Los premios también tuvieron sabor balear. El menorquín Macià Florit se hizo con el Premio del Público por Pedra Pàtria. La película se mueve entre el ensayo, el poema visual y la carta abierta. En ella, Florit afronta con valentía preguntas sobre su propia identidad, sus relaciones familiares y la globalización

Taming the Garden, de la directora georgiana Salomé Jashi, obtuvo el Premio Especial del jurado por su calidad artística. Determinaron que la película construye una imponente poesía visual a través de un cuidado lenguaje fílmico. El documental cuenta la historia de un hombre poderoso que colecciona árboles centenarios, los arranca de sus lugares de origen y los traslada a su jardín particular.

Esquirlas, de la cineasta argentina Natalia Garayalde, recibió la Mención Especial. Los miembros del jurado consideraron que el filme constituye un acercamiento muy original al archivo familiar que permite mostrar la historia universal de la injusticia que se repite. La directora registró en 1995, con una cámara doméstica, el estallido de una fábrica de armamento en Río Tercero, Córdoba. Veinte años después recuperó el material y lo convirtió en un documental sobre la memoria, el paso del tiempo y la corrupción. Cíntia Gil, programadora y exdirectora de Sheffield Doc/Fest, Petra Seliskar, productora, cineasta y directora del MakeDox creative documentary film fest y Audrius Stonys, cineasta, conformaron el jurado de esta tercera edición.