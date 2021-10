La prèvia | Antiga i orgue

Segueix el festival de Música Antiga de Caimari. Avui, dissabte i a Ca Ses Blaies de Selva (18h), un interessant concert amb el violinista Diego Castelli, especialista en la música feta amb criteris històrics, en especial la dels segles XVII i XVIII.

Castelli, qui col·labora habitualment amb formacions de la talla de l’Orquestra Simfònica de Milà, el conjunt Arcantico, Il Divertimento Ensemble, interpretarà un programa amb obres de Nicola Matteis, Giusepe Tartini i Georg Philipp Telemann, entre d’altres.

I ja demà, tenim concert d’orgue a la Seu de Mallorca (20h), dins aquest Festival que arriba a la vintena edició i que començà el 2000 amb l’efemèride del dos-cents-cinquanta aniversari de la mort de Bach.

Per aquesta sessió de diumenge, l’actor Miquel Àngel Torrens i l’organista titular Bartomeu Mut, han preparat un programa que sota el títol de Narratio unirà paraules i música i que servirà per explicar la restauració de l’orgue major de la catedral. Paral·lelament a l’espectacle, hi haurà un col·loqui amb persones vinculades a la història i a la música.