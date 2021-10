La música nacida en Argentina y residente en España ofreció ayer un espectáculo que muchos de los asistentes recordarán siempre. Peluso desplegó su mejor versión y encandiló a los allí presentes con los grandes éxitos de su repertorio. La actuación se enmarcaba en la gira de su Calambre Tour, nombre que recibe su gira actual. Con todas las entradas vendidas, hubo 1.000 personas de pie y 1.500 sentadas. El público disfrutó de una noche mágica y, probablemente, irrepetible.

Polémica por ‘Ateo’, su tema con C. Tangana

La artista publicó ayer el videoclip de Ateo, su nueva canción con C. Tangana. La filmación, que tuvo lugar en la Catedral de Toledo, ha suscitado críticas y reproches de los feligreses. El deán del Cabildo se pronunció ayer y dijo que «el lenguaje visual no afecta a la fe» y se trata de una «historia de conversión mediante el amor humano». El arzobispo, en cambio, declaró que no sabía nada del rodaje y pidió perdón «a todos los fieles, laicos y consagrados».