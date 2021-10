Jaime García estrena estudio y se engancha al documental

Jaime García Soriano se mueve últimamente al ritmo de los documentales. El cantante, compositor y guitarrista de Sexy Sadie está de estreno: ha abierto Mono Boost, un estudio situado en la Nova Cabana (Marratxí), y se ha volcado en la composición de música para películas, publicidad y videojuegos, además de la producción y grabación de artistas en clave de rock.

«La música para audiovisuales siempre me ha gustado», confiesa García Soriano, quien empezó en este campo trabajando para series como Cuestión de sexo (Cuatro) y Doctor Mateo (Antena 3). «Esa fue mi escuela», afirma un compositor a quien le seducen «los retos y desafíos».

Actualmente trabaja en un proyecto de gran alcance, para una importante plataforma, un documental cuyo estreno llegará en 2022 y del que no puede dar ningún tipo de información por acuerdo de confidencialidad. Una empresa que le mantiene ocupado en el estudio que comparte con el también músico Toni Morales, y en el que compuso, durante el confinamiento, la banda sonora del documental God Save Me.

Dirigida por Henrique Oliveira y Luis Ansorena, God Save Me es una película producida por Monkey Fingers que está centrada en dos sepultadores que trabajan en el cementerio más grande de Latinoamérica, Vila Formosa, en Río de Janeiro. «Es un encargo que me llegó a través de Ansorena, guionista y director, residente en Mallorca, que ya me conocía por mi carrera en Sexy Sadie», comenta.

A la hora de poner música a God Save Me García Soriano partió «de cero» aunque con referencias pactadas con la productora, en cuanto al estilo, que podría enmarcarse en la música minimalista, «en la onda de lo que hace Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails», apunta. «Chopin y Bach también son fuentes de inspiración», subraya.

Su debut en la música para documentales llegó antes de la pandemia, con La Paca, la matriarca de la droga, dirigido por Victòria Morell y producido por Luis Ortas, un cineasta que sigue a Jaime García desde sus inicios en la música, cuando grabó el primer videoclip de Sexy Sadie, In the Water.

«Ojalá algún día pueda trabajar en una película. Mientras tanto seguiré con los documentales. Me gusta vestir las imágenes con la música que el director tiene en su mente y aportar mi toque artístico, siempre al servicio de la escena en cuestión», explica.

En el estudio con Reels B

La experiencia de Jaime García Soriano, con más de 30 años de trayectoria, es un aval que le permite grabar a otros grupos. Por su estudio ya han desfilado Juanjo Monserrat, que registró con Tomeu Penya la canción T’estiu; uno de los artistas más solicitados en la escena urbana actual, Rels B [estos dos trabajos, a cargo de su socio, Morales]; el grupo menorquín El Cairo; los madrileños Hot Deluge; o los malagueños Scandinavia.

«Todo esto me lleva a no hacer nada como Jaime García. Al Sr. Nadie lo tengo parado desde hace cuatro años. Me cuesta encontrar tiempo. Tengo alguna maqueta hecha pero no siento la necesidad ni de grabar ni de subirme a los escenarios», asegura.

Los integrantes de Sexy Sadie están «separados pero bien avenidos», alejados de la trinchera aunque siempre preparados para algún regreso puntual, como hicieron con la reedición del disco Butterflies o con el concierto que ofrecieron en Ses Voltes el pasado mes de junio, cuando rindieron homenaje a la música de los 90 e invitaron a miembros de grupos como los Crudos, Cerebros Exprimidos, La Puta Opepé, The Nash, Satellites o The Frankenbooties.

«Todo eso se grabó para un documental, en el que soy protagonista, junto a los otros Sexy Sadie’s», señala en referencia a este proyecto, de la productora EspaiTemps, y en el que participa IB3, con dirección de Toti García y Lluís Prieto. Una cinta que mostrará cómo eran los Sadie’s en sus orígenes y cómo se han convertido en una «gran familia».