El festival de cine MajorDocs proyecta hoy en CineCiutat las películas Pedra pàtria, de Macià Florit (17h), y The Earth is Blue as an Orange, de Iryna Tsilyk (19:30h).

Miguel Eek, director del festival, explica que «MajorDocs es un festival sin cuotas, ni nacionales ni regionales. Que una película de un cineasta balear ocupe, por méritos propios, la sección oficial de este año es motivo de buena salud del cine hecho en las islas, y, por tanto, de alegría». Añade que «Pedra Pàtria es un film que se mueve independiente entre el ensayo, el poema visual y la carta abierta. En esta ópera prima, Macià Florit afronta con valentía y sosiego el cúmulo de preguntas acumuladas a lo largo de años y el deseo de entender desde una mirada libre entre el pasado y el presente».

«Florit consigue elevar Menorca de mero paisaje a pleno personaje. Una Menorca con tantas capas como estratos geológicos, una exploración de una historia personal desde la subjetividad y una nostalgia serena, que nunca cae en sentimentalismo».

Andrea Guzmán, programadora del festival, habla sobre la película de Tsilyk: «Con ‘Escena 1 Plano 3 Toma 1’ comienza esta película sobre una película en pleno conflicto armado. Una madre y sus cuatro hijos ruedan su propia historia en la aislada región de Donbás, ‘la zona roja’, una de las más peligrosas de Ucrania. The Earth is Blue as an Orange está protagonizada por una familia de mujeres -madre, hijas mayores y abuela- que forma parte de un grupo de personas que no ha huido de la guerra».

«La familia se graba en un sótano, interpretando los momentos que pasan allí bajo las bombas, leyendo en voz alta, acurrucados. Registran también sus rutinas caseras, cantando unidos al calor del hogar o mirando una película juntos para inspirarse en la próxima escena. Del mismo modo, las chicas salen a rodar a los soldados que patrullan tanques en el barrio y todos viven acostumbrándose, cada día más, al ruido de los edificios que se derrumban alrededor», apostilla.

«Una historia de mujeres resueltas a superar obstáculos, a reconstruir la ciudad, a cumplir sus sueños a toda costa, a ver crecer a sus hijos, a contar su propia película».