Denuncian retraso y nula transparencia en el pago del Premi Llorenç Moyà

En marzo contactó con Can Gelabert. «Desde allí me comentaron que había un problema político con el presupuesto», relata. Pasado el mes de abril, contactó con la regidora de Cultura del consistorio. La respuesta fue una que se ha ido repitiendo en el tiempo: los problemas con la oposición por el presupuesto. En junio, Moreno remitió la primera instancia al Ayuntamiento. «Acumulo cuatro instancias sin responder», comenta.

En julio, contactó con el alcalde del municipio, Víctor Martín, quien le comentó que el problema era la oposición, pues no le aprobaban las partidas extraordinarias para poder pagarle.

Finalmente, la dramaturga habló con la oposición. «Me dijeron que la partida del premio seguramente ya se había gastado en otras cosas habida cuenta de que había una deuda importante en el departamento de Cultura durante el mandato del actual alcalde», indica. «Desde 2019 no hay ningún pleno colgado, no se pueden consultar, no hay transparencia», considera. «Me he puesto en contacto con el defensor del pueblo para reclamar una contestación a mis instancias», indica. «Lo sucedido me parece un atentado contra la cultura y es una lástima ensuciar el nombre de Llorenç Moyà de esta manera», opina.

Por su parte, el alcalde apunta a las trabas que le pone la oposición para aprobar una modificación de crédito con el fin de poder abonar el premio. «Espero que en el pleno extraordinario que convoquemos lleguemos a una solución», cuenta el primer edil, que no se ha visto «con coraje» para convocar todavía el Premi Llorenç Moyà 2021.