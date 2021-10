La prèvia | Ein feste burg ist unser Gott

Quan Luter inicià la que seria coneguda com la Reforma Protestant, va escriure un poema, el primer vers del qual diu així: «Una fortalesa segura és el meu Déu». Un poema que, musicat segons sembla pel propi Luter, ha esdevingut, des dels inicis, l’himne del luteranisme.

Aquesta partitura, en forma de Coral, ha estat emprada per molts compositors, que l’han inclosa en les seves composicions. Bach, sense anar més lluny, la inclou a algunes de les seves cantates i, fins i tot, la que porta el número 80, tota ella gira en torn d’aquesta melodia dels inicis del protestantisme. Ein feste burg ist unser Gott, podeu llegir al campanar de l’església de Wittenberg, l’edifici en el qual Luter va clavar les seves tesis, que és el document reivindicatiu d’un canvi de tendència religiosa i que marca l‘inici de la separació de l’Església de Roma.

Félix Mendelssohn, el 1830 i en la seva Simfonia número 5, avui coneguda com a Simfonia de la Reforma, utilitza aquest tema luterà, com a homenatge a Luter, en el tercer centenari de la Reforma, però també a Bach, el mestre que ell havia redescobert. El darrer moviment d’aquesta simfonia comença amb un solo de flauta entonant aquesta cançó, tot i que després, tota l’orquestra s’afegeix fent sonar l’himne de forma brillant.

Una altra característica d’aquesta simfonia és que en alguns passatges, Mendelssohn utilitza un altre fragment popular conegut com l’Amen de Dresde i que Wagner també agafà per incloure’l a Parsifal.

Avui horabaixa i al Trui Teatre de Palma (20h), la Simfònica, dirigida per Joji Hattori, omplirà la segona part del seu concert d’abonament amb aquesta Simfonia tan interessant de Mendelssohn. I abans, a la primer part, uns arranjaments fets per Hattoti de les Tres Romances Opus 94 de Schumann i el Concert per a piano número 1 de Liszt, amb Denis Kozhukhin com a solista.