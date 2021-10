Antonio José: «No sé qué pasó con el último concierto, nunca he querido mofarme de la gente»

Antes de empezar la entrevista, Antonio José (Córdoba, 1995) quiere dejarlo claro: «Se suspendieron mis conciertos por motivos ajenos a mí y a mi equipo. Aún no tenemos una explicación de por qué pasó aquello. En ningún momento he utilizado los malos momentos para beneficiarme ni he querido mofarme de la gente». Esta explicación hace referencia a la anulación de su concierto el pasado junio tras la reclamación colectiva de varios asistentes que no recuperaron el dinero de las entradas.

Sobre el concierto de este sábado, explica que tiene ganas de poder cantar en la isla y poder olvidar los problemas: «La música ha sido un antídoto durante todos estos meses. Ha quedado demostrada la importancia de la música y la cultura». Confiesa que sus últimos dos discos, Antídoto y Antídoto2, son sus mejores trabajos. «He tenido la posibilidad y la oportunidad de empezar a involucrarme en las producciones de mis discos. Eso aporta un valor extra y hace que el disco tenga una seña de identidad propia», añade.

Afirma que siempre había soñado con ser músico o futbolista, pero la influencia de su madre fue decisiva a la hora de decantarse por la música: «Al final ellas siempre se llevan el gato al agua y me decanté por su pasión. La música es lo que más amo y compartir lo que hago con el público es una experiencia maravillosa. Quiero que nuestra relación sea recíproca».

La música le ha servido para «curarme de muchos males y alegrarme en muchos momentos en los que sentía que estaba en un hoyo». Además, defiende que al componer canciones «me tendía la mano para rescatarme porque es como ese amigo que nunca te falla. Incluso el psicólogo al que uno recurre cuando lo necesita». Cree que el amor sigue siendo el gran tema porque «mueve el mundo»: «Todos queremos saber sobre el amor, pero nos morimos y no tenemos ni idea de qué significa».