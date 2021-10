Este martes por la noche Ibiza ha acogido la cena de nominados de LOS40 Music Awards 2021, donde se han dado cita numerosos artistas y representantes del mundo de la cultura y la industria musical. Tony Aguilar, Cristina Regatero y Karin Herrero, de LOS40, han sido los encargados de desvelar los artistas nominados de la próxima edición de la mayor fiesta de la música en este país.

LOS40 arranca así la cuenta atrás para la que será su gala más sonada, gracias al apoyo del Govern de Illes Balears (GOIB) y la Agència d’estratègia turística Illes Balears (AETIB). LOS40 Music Awards 2021se celebrarán el 12 de noviembre en el Velódromo de Palma y reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales, nombres que serán confirmados en unas semanas.

Pablo Alborán, Aitana, Malú, Dani Martín, Leiva, Lola Índigo, Melendi, Ana Mena, Vanesa Martín y Alfred García son alguno de los invitados que no han querido perderse la cena de LOS40, organizada en esta ocasión bajo la puesta de sol de Ibiza.

La categoría internacional de LOS40 Music Awards 2021está liderada por Ed Sheeran, que suma cuatro nominaciones, seguido de Olivia Rodrigo y The Kid Laroi con tres y BTS, Dua Lipa, Imagine Dragons, Justin Bieber y Lil Nas X con dos. Por otro lado, C. Tangana con cuatro nominaciones, Ana Mena y Pablo Alborán con tres, y Aitana, Álvaro de Luna, Dani Martín, Lola Índigo y Sidecars con dos, encabezan el apartado nacional. Cierran las nominaciones los artistas internacionales latinos, donde Raw Alejando y Sebastián Yatra parten con tres nominaciones y Bad Bunny, Camilo, J. Balvin y Karol G con dos. Al final de la nota podrás consultar el listado completo de nominados.

Como antesala de la gala, LOS40 llenarán de música todos los rincones de Illes Balears con 'secret shows' en lugares emblemáticos y tres grandes conciertos en rincones muy sorprendentes y únicos por su valor patrimonial, cultural e histórico de los que muy pronto se conocerán todos los detalles.

TODOS LOS NOMINADOS

*CATEGORÍA ESPAÑA*

MEJOR ARTISTA O GRUPO

Ana Mena

Pablo Alborán

Vanesa Martín

C. Tangana

Lola Índigo

MEJOR ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

Marc Seguí

Marlena

Álvaro de Luna

Pole

Belén Aguilera

MEJOR ÁLBUM

'Vértigo' – Pablo Alborán

'Ruido de fondo' – Sidecars

'Lo que me dé la gana' – Dani Martín

'11 razones' – Aitana

'El madrileño' – C. Tangana

MEJOR CANCIÓN

'Tú me dejaste de querer' – C. Tangana, La Húngara y El Niño de Elche

'Juramento eterno de sal' – Álvaro de Luna

'Si hubieras querido' – Pablo Alborán

'A un paso de la luna' – Ana Mena y Rocco Hunt

'Portales' – Dani Martín

MEJOR VIDEOCLIP

'No pegamos' – Pol Granch

'La niña de la escuela' – Lola Índigo

'Whisper' – Sweet California

'Magia' – Álvaro Soler

'Ingobernable' – C.Tangana, Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

MEJOR ARTISTA O GRUPO EN DIRECTO

Marlon

Bombai

Aitana

Dani Fernández

Sidecars

MEJOR ARTISTA O GRUPO DEL 40 AL 1 (VOTACIÓN POPULAR)

Ana Mena

Beret

Dvicio

Nil Moliner

Omar Montes

*CATEGORÍA INTERNACIONAL*

MEJOR ARTISTA O GRUPO

Imagine Dragons

BTS

Ed Sheeran

The Weeknd

Doja Cat

MEJOR ARTISTAS O GRUPO REVELACIÓN

The Kid Laroi

Olivia Rodrigo

Griff

24KGoldn

Mâneskin

MEJOR ÁLBUM

'Justice' – Justin Bieber

'Love Goes' – Sam Smith

'Sour' – Olivia Rodrigo

'F*ck Love3+: Over You' – The Kid Laroi

'Positions' – Ariana Grande

MEJOR CANCIÓN

'Dynamite' – BTS

'Drivers License' – Olivia Rodrigo

'Bad Habits' – Ed Sheeran

'Without You' – The Kid Laroi

'Montero (Call Me By Your Name)' – Lil Nas X

MEJOR VIDEOCLIP

'Bad Habits' – Ed Sheeran

'Montero (Call Me By Your Name)' – Lil Nas X

'We ‘re Good' – Dua Lipa

'Higher Power' – Coldplay

'Don’t Go Yet' – Camila Cabello

MEJOR ARTISTA O GRUPO EN DIRECTO

Ed Sheeran

Shawn Mendes

Imagine Dragons

Justin Bieber

Dua Lipa

MEJOR ARTISTA O PRODUCTOR DANCE

Majestic

Topic

Riton X Nightcrawlers

Purple Disco Machine

David Guetta

*CATEGORÍA INTERNACIONAL LATINA*

MEJOR ARTISTA O GRUPO LATINO

Camilo

Tini

Danna Paola

Becky G

Sebastián Yatra

MEJOR ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

Nathy Peluso

Mariah AngeliQ

María Becerra

Nicky Nicoles

Nio García

MEJOR ARTISTA O GRUPO URBANO

J. Balvin

Justin Quiles

Rauw Alejandro

Jhay Cortez

Karol G

MEJOR CANCIÓN

'Dákiti' – Bad Bunny y Jhay Cortez

'Pareja del año' – Sebastián Yatra y Myke Towers

'Vida de Rico' – Camilo

'Pepas' – Farruko

'Todo de ti' – Rawn Alejandro

MEJOR VIDEOCLIP

'Location' – Karol G, Anuel AA y J. Balvin

'La noche de anoche' – Rosalía y Bad Bunny

'Todo de ti' – Rauw Alejandro