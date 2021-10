Toni Mulet: «Ganar el Concurs Pop Rock es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar»

Explica que este premio será un empuje muy grande para su carrera porque le dará una gran visibilidad y reconoce su trabajo: «Es un honor que un jurado profesional reconozca tu música y te den un premio entre tantas propuestas. Seguiremos con la misma línea porque esto significa que hemos hecho un buen trabajo».

El músico mallorquín confiesa que se apuntó sin grandes expectativas porque sabía que había muchísimo nivel y participaban grandes músicos. «Es verdad que no solo valoran la calidad musical, pero mi música tenía algunos puntos interesantes», añade. A medida que iba viendo el avance, se dio cuenta de que podía ganar y decidió sacar su mejor versión: «Creo que mi propuesta era un poco diferente a las demás porque la mayoría eran bandas y yo me presentaba en solitario. Quizás eso hacía que mi trabajo fuera más personal e íntimo. Eso no quita que a mí me guste tocar con grupos y más gente».

Su proceso creativo suele surgir de tocar algunos acordes con la guitarra y, cuando encuentra algo que le gusta, empieza a escribir la letra: «En el móvil tengo una nota en la que apunto frases que me gustan, ya sean de un amigo o de un libro. Cuando entramos en el estudio le damos la forma final y decidimos hacia dónde queremos enfocar la canción final».

Su inspiración principal es la música folk, principalmente la británica, de grupos como Mumford and Sons o Sons of the East. «Tienen un sonido que no he escuchado en Mallorca y Cataluña. Creíamos que era una buena línea para empezar, y hasta aquí. Me gustaba el estilo y cómo sonaba», declara.

Este premio supone, además de 3000 euros, actuar en el Fira B! y en las fiestas de San Sebastià. El artista afronta estos dos conciertos con muchas ganas porque «es difícil encontrar lugares en los que tocar, sobre todo si no cuentas con una gran visibilidad»: «De esta forma tengo la oportunidad de que me escuche la gente que tiene que escucharme». Apunta que la FiraB! es una feria profesional por la que pasan muchos profesionales de la industria, y eso supone que puedan contratarte para tocar en algún evento: «Son grandes oportunidades que no podemos desaprovechar y tengo muchas ganas de tocar en directo».

«Con el presupuesto que hay podremos montar un concierto un poco más bueno, porque muchas veces queremos hacer cosas pero no tenemos los recursos necesarios», apostilla.

A pesar de que Amulet solo es él, detrás de su éxito hay un buen equipo que ha hecho posible que llegue hasta aquí. Hace unos meses publicó su primer disco, Un desert de colors, y han estado todo este año trabajando a destajo para llegar bien a la cita: «Ahora nos toca disfrutar de lo que nos ha pasado y preparar los directos para que suenen como queremos. Esta es nuestra asignatura pendiente, pero ya empiezan a salir proyectos y nuestra intención es apostar fuerte por esto para darme a conocer».