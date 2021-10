THERE WILL BE NO MORE NIGHT

There Will Be No More Night (‘No habrá más noche’) es un ensayo que parte de las cámaras de visión nocturna que van incorporadas en los helicópteros de guerra. Especialmente, de misiones bélicas en Oriente Medio llevadas a cabo por países occidentales como Estados Unidos o Francia, nación de la realizadora Eléonore Weber. Unas cámaras que producen un efecto tan antinatural como pretender verlo siempre todo, querer eliminar la oscuridad y la noche.

Cuestiones directas a un misterioso piloto militar, que ofrece explicaciones y aclaraciones sobre sus polémicas tareas, o elucubraciones sobre el hecho de ver, mirar, observar, perseguir, disparar, matar, elaboran su discurso que se sostiene en unas terroríficamente hipnóticas imágenes. Todo el ensayo está construido a partir de las filmaciones que los helicópteros realizaron en sus acciones militares. Un archivo de guerra que debería ser secreto, pero no lo es.

En el ensayo de Weber, el espectador se ubica en la mirilla de esos ojos obsesivos, persecutorios y, a veces, mortíferos. De ciudadanos civiles anónimos abajo en la Tierra, y de militares sobrevolando el cielo. La realizadora penetra en esas imágenes, mal vistas deprisa y corriendo algunas veces en medios de comunicación, indagando en su significado, construcción, estética, a través de un envolvente sonido e impecable narración.

Miquel Martí Freixas

Programador MajorDocs

TAMING THE GARDEN

Un poderosísimo magnate, ex primer ministro de su país, tiene una peculiar afición: ha decidido coleccionar árboles y para ello ha de trasplantarlos desde los suelos originarios en los que crecían hasta su parque privado en la costa de Georgia.

Ese hombre nunca aparece en la película de Salomé Jashi pero la habita con una ausencia intimidatoria. En realidad, su presencia es latente y opresiva. Esto tiene mucho que ver con el principio surreal del que parte el documental, pero especialmente con la forma como la realizadora filma y vive el tiempo del rodaje. Taming the Garden es un filme pausado y contemplativo, producto de dos años de grabaciones, en los que cada situación se expande como las raíces de tantas especies de árboles que ahora flotan entre las aguas que ligan al Mar Caspio y al Mar Negro hasta llegar a su nuevo destino.

Hay algo único en la representación del espacio y los seres que lo habitan. Si bien es cierto ese peculiar espíritu caucásico nutre al filme de absoluta singularidad, Jashi no para de cuestionar conceptos cada vez más globales. Vivimos tiempos donde hasta los deseos más caprichosos pueden realizarse a costa de la explotación, extorsión y degradación de la dignidad ajena. No se trata apenas de extraer los árboles de sus suelos originales, acaparar el oxígeno, modificar los paisajes. La imagen de aquellas raíces violentamente desarraigadas nos indica de lo que es capaz el poder y el resultado no puede más que despertar, no solo en los implicados sino también en los espectadores, una sensación de luto, desolación y vacío.

La cámara de Jashi observa los detalles de forma magistral y precisa y otorga una corporalidad maravillosa tanto a los árboles que de por sí son seres hermosos y fotogénicos, como a la maquinaria empleada en los procesos de ingeniería necesarios para cada remoción. Formalmente impecable, Taming the Garden es un filme muy respetuoso de su propio método, fiel a su concepto y sumamente político; una obra que hipnotiza por su ritmo, sus sonidos y sus tiempos dilatados.

María Campaña Ramia

Programadora MajorDocs