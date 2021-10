Un octubre marcado por 'Succession'

1 ‘LA ASISTENTA’

Día 1. Netflix. Margaret Qualley comparte escenas con su madre, Andie MacDowell, en esta serie basada en la autobiografía de Stepahie Land, Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive. Interpreta a una joven madre que, víctima de los abusos de su pareja, le abandona y renuncia a sus sueños de convertirse en escritora. Deberá buscarse la vida fregando casas.

2 ‘SÉ LO QUE HICISTEISEL ÚLTIMO VERANO’

Día 15. Amazon. Traslación televisiva de la novela de Lois Duncan, que ya tuvo una famosa adaptación al cine en 1997, con una película de terror que marcó a una generación con sus sustos. Un año después de que un fatídico accidente de coche empañara su noche de graduación, un grupo de adolescentes se ven acosados por un oscuro personaje.

3 ‘YOU’

Día 15. Netflix. Temporada 3. El obsesivo Joe sigue de mudanza en mudanza, pero ahora acompañado. Después de dejar Los Ángeles, se ha convertido en padre y se ha trasladado a un barrio acomodado de las afueras con la madre de su hijo, la Love que tanto sorprendió en la anterior entrega. Pero el protagonista sigue sin poder reprimir sus instintos acosadores .

4 ‘SUCCESSION’

Día 18. HBO. Temporada 3. El clan Roy sigue inmerso en sus luchas internas para hacerse con el control del goloso conglomerado mediático familiar que desde hace décadas maneja con mano de hierro el patriarca, a pesar de sus achaques. Entre los fichajes están Alexander Skarsgård (Big little lies), como CEO de una compañía tecnológica, y Adrien Brody, como un empresario.

5 ‘INVASIÓN’

Día 22. Apple+. Simon Kinberg (Marte) y David Weil (Hunters) se proponen mostrar cómo sería una invasión alienígena desde múltiples perspectivas. Para ello, esta serie de 10 episodios se ambienta en varios continentes, dando una visión más completa del ataque y de los miedos y angustias que provoca en la población este inesperado suceso. En el reparto figura Sam Neill.

6 ‘THE BITE’

Día 23. Movistar+. El matrimonio formado por Robert y Michelle King (The Good Wife, Evil, Your Honor, Braindead...), que tan bien le han hincado el diente a la política estadounidense en The Good Fight, se pasan ahora a la comedia sazonada con terror zombi en esta ficción que sigue sacando punta de temas de actualidad, en este caso la pandemia.

7 ‘LA SANGRE HELADA’

Día 25. Movistar+. ¿Puede haber algo peor que enfrentarse a un psicópata en un lugar en el que no hay escapatoria? Eso es lo que plantea esta miniserie basada en la novela de Ian McGuire. Un cirujano (Jack O’Connell) huye de su pasado embarcándose en un ballenero a punto de iniciar una travesía por las gélidas aguas del norte. Pero el arponero del barco (Colin Farrell) no se lo pondrá fácil.