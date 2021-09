«Los fans me dicen que me dé prisa en sacar un disco, pero ese no es mi método»

El estreno del reformado centro comercial Porto Pi contó con su actuación, en acústico, un recital en el que interpretó temas como ‘A mi manera’. Antes del concierto atendió a este diario y anunció que pronto lanzará una nueva canción en colaboración con un artista con el que siempre quiso trabajar y que la podremos ver en un concurso de cocina en televisión dedicado a la repostería

Porto Pi está de estreno. Ya ha pasado mucho tiempo del suyo, ¿qué recuerdos guarda?

Fue en la Playa del inglés, en Gran Canaria, en un hotel en el que tocaban mis padres. Era Navidad y canté villancicos. Lo pasé fatal. Tenía 12 años.

¿Qué es lo que no ha cambiado en usted desde que empezó en el mundo de la música?

El saber que tengo que trabajar, saber que tengo que cuidar mi trabajo, no desaprovechar las oportunidades y no dormirme en los laureles, que es el mejor consejo que me daba mi abuelo. Con la edad estoy más templada, más curada de espantos.

Últimamente le veo mucho por la pequeña pantalla. ¿La televisión le deja tiempo para la música?

Sí y no. Sí, porque estoy con un nuevo disco, con Alfonso Samos, que fue el productor de Absurda Cenicienta (2007) y hoy es el director de mi banda, pero lo estamos haciendo con cierta calma. O por lo menos con la calma que me da estar con mi gente, con mi equipo. Al ser independiente tengo más licencia para macerarlo todo mucho. La tele me encanta, y es que aparte yo estoy parida por la tele. Decir lo contrario sería engañarnos. No me resulta extraña, llevo ya seis o siete años en televisión en plan fuerte, programa tras programa, y he aprendido muchísimo, y sigo aprendiendo.

¿Alguna vez ha perdido las ganas de cantar?

Sí, claro, y es horrible, una sensación de muerte en vida, algo muy feo. Y no solo las ganas de cantar, también las de no querer ni hablar. Me pasó por una cuestión vocal, necesitaba un silencio, y no me quería ni escuchar. También durante el confinamiento, cuando todo el mundo hacía conciertos en streaming. A mí me lo pidieron pero les dije que no quería nada, ni cantar ni escuchar música ni componer, así que me puse a cocinar. Solo sabía hacer pan de plátano, ese es mi top.

Hablando de cocina, pronto la veremos en un concurso de repostería.

Así es, en un programa de cocina que se llama Bake Off España y que lo hace Amazon. Alucinaréis en colores... Es de alta repostería y el elenco es muy variado: Esperanza Aguirre, Esty ‘la Pringada’, Andrés Velencoso, el árbitro Iturralde [González], Soraya...

¿Qué le endulza la vida?

Pues últimamente tener salud y que la tengan los míos. No estoy muy exigente. Creo que la gente está empezando a tener como una amnesia de lo ocurrido. Somos muy rápidos en olvidar, o quizá sea un método de defensa, no lo tengo muy claro, pero a mí me ha quedado mucha cicatriz, por lo menos de lo que he vivido y lo que he visto teniendo a un médico en mi casa [su prometido, con el que se casará próximamente, es el urólogo Miguel Sánchez Encinas].

Los estadios podrán acoger el 100% de su aforo en los partidos de fútbol, a diferencia de los espectáculos musicales. ¿Qué opina?

Me afecta, porque me gustaría poder tener todas las entradas al completo, como los del fútbol, para poder pagar a la gente de mi equipo, a los técnicos que están detrás de mis conciertos, trabajadores que tienen sus familias y lo están pasando fatal.

Su último disco de estudio, Soy humana, se remonta a 2016. ¿Qué le dicen sus fans?

Me han achuchado un poco y me dicen que me dé prisa. Vía redes sociales les he comunicado que yo no tengo ninguna prisa, que jamás me voy a dar prisa a la hora de hacer un tema, y que hasta que no encuentre lo que yo quiera no voy a sacar una canción. No es mi método. Hoy, en ocasiones, se hacen las cosas demasiado deprisa.

Como dice en su canción: A mi manera.

Sí. Una canción que me gusta mucho. Por cierto, también estoy preparando una colaboración con alguien que todavía no puedo decir pero que pronto se anunciará, y con quien tenía muchas ganas de cantar.

¿Qué es lo más raro que le han pedido que firme?

Unas bragas. Era una fan que llevaba mi cara en su culo y me pidió que firmara al lado.

¿Usted me firmaría un huevo?

Claro, ¿y qué te pongo?... Mmmmm... 1.000 besos.