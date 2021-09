«La diversidad, musical y cultural, es lo que guía mi arte»

Vive actualmente en Berlín, pero estuvo varios años en la isla. Ahora lanza ‘Bam Bam’, su canción debut, una mezcla entre el sonido ‘dancehall’ mezclado con el rap. El tema está influenciado por la clásica canción de la cantanta Sister Nancy.

¿Para qué un nuevo ‘Bam Bam’ si Sister Nancy ya lo hizo hace treinta años?

Ha sido como dar forma a un homenaje. Sister Nancy me inspiró, por la música y por el mensaje de la canción. La idea es similar, pero la versión y perspectiva son diferentes. Le he dado un toque moderno.

La letra de la canción y su videoclip hablan del empoderamiento femenino.

Me considero feminista, quiero mejorar la situación de las mujeres en el arte, que es mi mundo. Pienso que debemos cambiar el rol de la mujer en la industria musical, que es donde ahora concentro mi trabajo.

En el videoclip, antes de que suene la música de la canción hay unas frases que son de su madre.

En efecto, ella ha hecho una especie de introducción al vídeo. Y es que cuando estábamos trabajando con el productor, él comentó que no estarían mal unas frases jamaicanas a modo de presentación. Y pensé: qué mejor que decírselo a mi madre, la mejor jamaicana que conozco. Ella estuvo dispuesta y ahí el resultado. Mi madre siempre me apoya en todo lo que hago.

Vive en Alemania, pero vivió en Mallorca desde los siete años ¿Qué hay de la isla en su música?

Hay bastante, pues creo que hay cierta conexión entre Jamaica y Mallorca: el amor por el arte, la manera de ser de la gente, la manera de divertirse. La gente isleña tiene una energía especial. Y Mallorca me ha dado mucho, aquí me he desarrollado como artista y fue aquí donde trabajé mi voz por primera vez. Mallorca ha sido mi hogar.

¿Qué artistas le inspiran?

Muchos, pues mi madre me hizo valorar músicos de los años 30, 40 y 80. Me gustan mucho Aretha Franklin, Michael Jackson y de los actuales, Bruno Mars.

¿Cuándo y cómo decidió dedicarse a la música?

Ya con seis años pensé que sería artista. Desde pequeña me ha gustado mucho la música y el arte en general. Con mi madre vi una película sobre la vida de Tina Turner y entonces le dije: «Mamá, quiero ser como ella», y me contestó: «Pues adelante, vamos a buscarte unas clases». Y así empecé.

De hecho usted actuó para Tina Turner. ¿Qué sintió en aquella ocasión?

Sin duda la mejor experiencia de mi vida. Yo participaba en un evento privado y por sorpresa apareció ella. Fue muy emocionante, acabé llorando. Ella me animó a seguir mi carrera y comentó que le gustaba mi voz.

En artículos sobre usted la definen como una artista ecléctica.

Estoy completamente de acuerdo. Me encanta fusionar, mezclar estilos, sonidos, aires, entrelazar culturas. La diversidad, musical y cultural, es mi objetivo y lo que guía mi arte.

De ascendencia jamaicana y estadounidense, formada musicalmente en Mallorca. ¿Se puede hablar de artista multicultural?

Sí. Y esa mezcla de culturas ha sido primordial en mi evolución musical. También el hecho de vivir y conocer otros países ha ayudado en mi formación. Me gusta decir que soy residente del mundo, que no pertenezco a ningún país. Y así quiero seguir.

Habla inglés y español con fluidez. ¿Y catalán?

Lo entiendo poco, pues en mi familia hablábamos inglés y algo de alemán. En la escuela, el International College, no aprendí catalán.