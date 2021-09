Lolita Flores: «En el teatro puedes ver una obra cada día y siempre es diferente»

La actriz y cantante Lolita Flores estrena su nueva obra de teatro, titulada Llévame hasta el cielo, en el Auditòrium de Palma los días 25 y 26 de septiembre junto a Luis Mottola. Explica que se trata de una comedia protagonizada por dos personajes que se quedan encerrados en un ascensor y van pasando una serie de sucesos que hacen avanzar la historia. Defiende que su pasión no es el teatro sino su profesión. Además, añade que su madre, Lola Flores, es una «luz en mi camino» y que ser hija suya es «serlo hasta el día que me muera». Su personaje, Ángela, es una mujer muy histriónica y pija que se encuenta con Marcelo, un señor que tiene la misión de asesinar a dos personas en un ático. Ella saca sus «armas de mujer» para tratar de disuadirle porque no quiere que se arruine la vida ya que es un «buen hombre».

A pesar de sus tintes dramáticos, es una comedia tradicional en la que se cuentan sucesos cotidianos que «podríamos vivir todos».

Afirma que se trata de un trabajo distinto a lo que ha hecho en los últimos años. Ha pasado por todos los géneros y ahora se enfrenta a una «comedia cortita» con una historia que hace un guiño a la pandemia: «En la obra también estamos confinados». Su objetivo principal es que la gente «se divierta y pase un buen rato con nosotros».

Este proyecto no ha supuesto un reto interpretativo, pero sí un reto económico porque es la productora de la obra: «Quiero que tenga éxito porque se lo merece y porque trabajamos para vivir, aunque no sea para hacernos millonarios».

Lo que más le atrae de hacer teatro es el directo y la relación que se establece con el público: «Es magia porque puedes ver una obra todos los días y siempre es diferente, a pesar de que el texto y los actores sean los mismos». Confiesa que los actores y actrices tienen sus sentimientos y sensaciones que hacen que la función varíe.

Desde su punto de vista, España goza actualmente de muchas producciones de gran nivel en el circuito teatral, «desde Luis Luque hasta Juan Carlos Rubio».

A pesar de no querer hablar de su vida personal, la actriz contó que prepara una nueva gira musical en América en diciembre.

Elena Furiase se casa con Gonzalo Sierra

La hija de la actriz celebró su esperada boda hace unos días. En su aparición como colaboradora en El Hormiguero, Lolita explicó «es una niña que tiene mucha luz y nos la contagió a todos». Además, contó que durante la fiesta sonaron su canción Sarandonga y otros grandes éxitos de la familia como La isla de Palma o algunos temas de Lola Flores. Además, como contó ¡Hola!, Furiase quiso homenajear a su abuela, Lola Flores, y llevó unos pendientes creados a partir de un collar de La Faraona.