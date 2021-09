El director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, presentará este próximo viernes su nuevo libro Campos magnéticos. Escritos de arte y política en Es Baluard a las 19 horas. Conversará con la crítica de arte y jefa de la sección de arte de El Cultural, Luisa Espino.

En este libro, el autor defiende que arte y política son "ámbitos fuertemente interconectados, se atraen y se repelen, dibujan continuidades y provocan rupturas". Los ensayos que se recogen en este volumen reflexionan sobre la condición contemporánea, sobre la práctica artística o sobre los límites y la potencialidad del museo. Además, reflejan la trayectoria intelectual de Manuel Borja-Villel al frente de importantes instituciones museísticas, así como algunas de sus inquietudes curatoriales como responsable de numerosas exposiciones o programas públicos a lo largo de los últimos treinta años. El libro es "una invitación a reflexionar sobre el arte, sus organizaciones y sus actores".

Borja-Villel se licenció en Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València en 1980. En 1981-1982 fue Special Student en la Yale University. En 1981-1983 recibió una beca Fulbright. El 1987 recibió un Master of Philosophy del Departamento de Historia del Arte de la City University of New York. El 1988-1989 obtuvo la beca Kress Foundation Fellowship para Historia del Arte y, en 1989, el Philosophy Doctor en el Departamento de Historia del Arte de la Graduate School de la City University de Nueva York.

Desde enero de 2008 es director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Junto a la investigación de nuevas formas de institucionalidad, una parte importante de su programa en el Museo Reina Sofía se centra en el desarrollo y la reorganización de la colección, cambiando el método de presentación de las obras. Entre las últimas exposiciones que ha programado destacan: Mario Merz. El tiempo se mudo (2019), Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la transición (2018), Dadá ruso. 1914-1924 (2018), Piedad y el terror en Picasso. Ando en Gernika (2017), Lee Lozano. Forzar la máquina (2017), Marcel Broodthaers. Una retrospectiva (2016), Ficciones y territorios, arte para pensar la nueva razón del mundo (2016), Aún no. Sobre la reinvención del documental y la crítica del modernismo (2015), Un saber realmente útil (2014) y Playgrounds. Reinventar la plaza, (2014), entre muchas otras.