Pablo Carbonell: “Acabo de vacunarme del tétanos y con la pandemia ya me he vacunado de los populismos”

Pablo Carbonell, uno de los referentes humorísticos d e nuestro país, presenta un espectáculo entre el monólogo y la canción este sábado, 18 de septiembre, en el teatro Valey de Piedras Blancas.

–¿Es la primera vez que actúa en Asturias?

–No, pero no había venido a la zona costera. He venido un poco antes y me asombran las playas. ¿Dónde puedo comprar un bañador en Salinas? ¿Tenéis Corte Inglés en Avilés? Mañana pienso ir a darme un chapuzón.

–En Salinas tiene alguna tienda surfera, pero si sigues por la autopista llega al Corte Inglés de Avilés. Cuénteme, ¿cómo surgió la obra ?

–Quería ser cantante, me daban mucha envidia. Y empecé a pensar.

–¿Qué canciones suyas escuchará el público?

–Actúo mucho, tengo a los “Toreros muertos”, quizás no te suenan, tengo un público que todavía tiene que conocerme. Tenemos un repertorio de canciones satíricas de las que soy autor, he ido haciendo más y más con el tiempo. Algunas de esas canciones tienen teatralidad, puedo representarlas de forma íntima. Habrá canciones nuevas también.

–¿Por qué satíricas?

–Siempre fui muy payaso, y los grupos de rock se lo tomaban en serio, entonces dije: pues voy a reírme de ellos. Mi sátira es comedia. Ayer me caí de una valla y me he tenido que vacunar del tétanos; la pandemia me ha vacunado de populismos.

–¿Con qué expectativas viaja al Principado?

–No tengo expectativas, si salgo y le gusta a la gente, pues bien. Pero si lo pienso me pongo nervioso. Esto es como cuando el cura dice que a misa se va a participar. Me dejo seducir por el alma del público.

–¿Qué proyectos tiene para el futuro?

–Dentro de poco saco un libro. “El nombre de los tontos que está escrito en todas partes”. Es una novela negra. Va de un artista que te cuenta su vida mientras está en el corredor de la muerte. Te deja con los pelos de punta. Este año también he presentado con una compañía de teatro la obra “Mercado de Amores”, y he triunfado en Mérida.