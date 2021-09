La actriz Jane Powell, conocida por su papel en la película de 1954 Siete novias para siete hermanos, ha fallecido a los 92 años. Según informó The Hollywood Reporter, la intérprete murió de causas naturales en su casa de Wilton, Connecticut.

Nacida como Suzanne Lorraine Burce el 1 de abril de 1929 en Portland (Oregón), sus padres esperaban que se convirtiera en una estrella infantil y pronto empezó a recibir lecciones de canto, baile e interpretación. No tardó en conseguir trabajos en un club nocturno durante la Segunda Guerra Mundial, así como su propio programa de radio semanal. Su familia se mudó a Los Ángeles, donde ganó un concurso de talentos de radio. A raíz de esta competición fichó por MGM.

Participó en las producciones teatrales de Sonrisas y lágrimas, My Fair Lady, Oklahoma! o Carousel. Debutó en la gran pantalla en 1944 en Song of the Open Road. Posteriormente participó en otras películas como Así son ellas con Elizabeth Taylor o Bodas reales a las órdenes de Stanley Donen con Fred Astaire. Su gran papel le llegó en 1954, cuando consiguió el rol de Milly Pontipee en Siete novias para siete hermanos, también dirigida por Donen. Todos a cubierta, Profundamente en mi corazón, La isla encantada, Athena o Es... jugar con fuego son algunos de los títulos que aparecen en su filmografía.

La artista también trabajó en televisión, participando en producciones como Vacaciones en el mar, Se ha escrito un crimen o Los problemas crecen. Su último trabajo data de 2002, cuando apareció en un episodio de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.