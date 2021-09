Rafael Vallbona: «Escribo para entender mi tiempo, que es el siglo XX»

El escritor y periodista catalán Rafael Vallbona (Barcelona, 1960) asegura que escribe para entender su tiempo, «que es el convulso siglo XX, ahora que soy un vulgar boomer, porque en el siglo XXI estoy con un poco de impostura», confiesa entre risas.

El autor de Swing. Allà on la vida venç, que presentó ayer dicho título en Llibres Ramon Llull de Palma, buscaba escribir una segunda novela con la que dibujar un mural panorámico del siglo XX. En esta ocasión, el punto de partida es una orquestina de jazz, los Red Ribbon’s del Empordà. «Supe de su existencia comiendo en un restaurante, no sabía que existían, e investigué. Me encontré con una generación de jóvenes que estaban convencidos de que había que crear un nuevo mundo, el de la Modernidad, y romper con el Noucentisme». Los músicos de la orquesta «eran hijos de buena casa, de familias que trabajan en la industria del corcho, y eran muy cosmopolitas. Les enviaban a estudiar fuera, y en Berlín, París y Londres descubrieron el jazz», cuenta.

El protagonista de Swing... es un personaje inventado que desiste de todo porque quiere ser músico y pone rumbo a Nueva York. Desembarca allí una semana después del crack del 29. «Me documenté muchísimo en la librería Strand. Encontré una cantidad ingente de fotos de la ciudad en los años 30, de las concentraciones frente a la Bolsa», señala.

En la novela se retrata el Harlem de aquellos años, su renacimiento cultural y los clubes de jazz. «También sale Lorca, que estaba por aquellos años en la Gran Manzana y es conocido del protagonista del libro», explica.

La segunda parte de la novela arranca cuando el protagonista regresa a Barcelona porque el padre muere. «Se encuentra con una Barcelona revolucionaria y la guerra, no lo soporta y pone rumbo a Italia», explica, sin querer desvelar más detalles del libro con el fin de no destriparlo.

«Quería retratar toda esa época de esperanza y de luz, con una sociedad convencida de que no había marcha atrás en el progreso. Habían pasado la gran guerra, una pandemia, la gripe española, la tecnología avanzaba». Pero los totalitarismos arrasaron con todo. «Es el mismo discurso que nos vendieron hasta el año 2019 y mira cómo estamos ahora», comenta el también periodista.

El libro viene acompañado por un código QR que contiene una lista de 45 canciones de jazz que han sido seleccionadas por Vallbona y su hija.