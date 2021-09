Nit de l’Art: Marcelo Víquez no expondrá en la calle porque le «querían cambiar la obra»

El artista Marcelo Víquez denunció ayer que no iba a exponer en la calle con motivo de la Nit de l’Art porque la propuesta de Malla, la concesionaria de las marquesinas de la EMT (donde iban a ponerse las piezas), «cambiaba toda la obra».

En conversación con este diario, Víquez explica que propusieron modificar el diseño y las localizaciones: «Me parecía que me estaban cambiando demasiado la pieza. Me mandaron un boceto con una mezcla horrorosa que habían hecho ellos, mezclado con la imagen corporativa de la Nit de l’Art. Me pareció que no tenía nada que ver con lo que yo había creado». Añade que en ese momento le comentaron que podía haber «vandalismo por la zona en la que íbamos a ubicar las obras» y que había una («No seas tonta que ya sabes tú lo que hay») «un tanto machista que podía crear problemas».

«Siempre estoy en la cuerda floja en mis trabajos, por terrenos resbaladizos. A lo mejor he pisado algún callo o le ha jodido a alguien», comenta el artista.

Desde Malla afirman que, en este caso, «no se vende ni se comercializa ningún producto» y que, por tanto, «no considerábamos que estas frases fueran publicidad».

En referencia a las publicaciones expuestas en marquesinas en años anteriores como las obras del PalmaPhoto, declaran que eran campañas del ayuntamiento. «Si el ayuntamiento nos dice que pongamos esas fotografías, les damos publicidad, y si los dueños dicen que están de acuerdo, pues las ponemos. Si el Ayuntamiento de Palma me dice: pon esto, yo lo pongo. Pero ellos no me han dicho en ningún momento que yo lo ponga».

Explican que, de ser así, estarían «cumpliendo una orden municipal» y que si ellos consideran que no es publicidad «podemos estar incumpliendo la concesión».

La empresa concluye que, si solo ponen la frase y el nombre del artista o la galería en pequeño, «puede haber una confusión y tener consecuencias» porque los ciudadanos «pueden pensar que se trata de un mensaje de la EMT o de nuestra empresa»: «Tienen que dejar claro que se trata de su obra».

La galería Kewenig es la encargada de alojar y apoyar este proyecto de Marcelo Víquez. Exponen que, en el momento que se plantean una serie de modificaciones que consideran abusivas y Víquez decide no cambiar el diseño, ellos van a defender al artista: «La modificación que están haciendo está alterando el proyecto. No tiene nada que ver con la idea inicial». Manifiestan que «no queremos decir censurado», pero añaden que desde el momento en que se ha denegado la posibilidad de presentarlo «cambia todo».

Confiesan que, en comunicaciones telefónicas, los responsables de la empresa habían señalado que también querían cambiar la localización y poner las obras en marquesinas de parkings como el de Plaça de la Reina: «Dejamos de buscar opciones de viabilidad porque en el fondo se está cancelando o readaptando a una propuesta diferente a la del artista».

A pesar de que la empresa fue «muy amable» con ellos, denuncian que estas informaciones dejaban claro que querían poner las obras en espacios cerrados para, en teoría, evitar vandalismos. Además, cuentan que la empresa dijo que les preocupaba el contenido: «No es la primera vez que hacen un proyecto de arte. Desde el ayuntamiento me decían que tampoco lo entendían. Estamos publicitando a un artista y sus ideas».

Desde Cort defienden la «libertad de creación del artista» de forma directa y están «valorando» qué acciones pueden tomar en este caso ya que el ayuntamiento apoyó desde el primer momento el trabajo y consideró válido el diseño original.

El proyecto consta de varios diseños pensados para ser colocados en los barrios de Son Gotleu, la Soledat y el polígono de Levante con frases extraídas de algunas conversaciones ciudadanas.