Volver al Auditorium

He vuelto al Auditorium de Palma. Después de año y medio sin hacerlo, he vuelto a ese lugar mágico en el que he vivido, como muchos melómanos, tardes y noches inolvidables. Maldita pandemia, que nos ha obligado a cerrar templos de la cultura y el arte. Bienvenida sea, pues, esa normalización.

Y ese regreso ha sido por la puerta grande, para asistir a un espectáculo muy bien pensado y musical y escénicamente muy atractivo: Antoine, una recreación de la vida del autor de El Principito, la novela en lengua francesa más traducida de la historia, hecha a través del formato de comedia musical.

Aunque el personaje en sí es de novela, la idea de mostrarlo en ese formato es sin duda original. Los creadores han optado por combinar elementos históricos con otros tomados de su obra más emblemática, alternando historia con ficción, siempre a través de ingeniosos cambios de estilo teatral y de lenguaje, aunque no de escenario, pues la estática sería una de las pocas cosas que hacen que la obra no sea del todo redonda. Si bien es cierto que hay muchos movimientos y cambios de personajes sobre el escenario, éste resulta un tanto monótono, acostumbrados que estamos a esos efectos mágicos que dan un valor añadido a los musicales. Dicho esto, pero, todo lo demás funciona muy bien, los actores/cantantes hacen creíbles sus personajes teatral y musicalmente, aunque es de justicia destacar los dos que llevan el peso de la función, Javier Godino como Antoine y Jan Forrellat en el papel de El Principito.

La banda sonora, cantada en directo sobre unas bases grabadas, es muy buena. El grupo Elefantes y, sobre todo su compositor, Shuarma, han realizado un trabajo excepcional, que combina muy bien el lirismo de algunas canciones solistas con las intervenciones del grupo, siendo las primeras más pop y las segundas más propias de Broadway.

Un espectáculo a recomendar, que demuestra que el musical de creación propia tiene vigencia y que si se hace con buen criterio y medios tiene futuro.