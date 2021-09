Retratar el vacío como ejercicio de denuncia

Lluís Bort es un arquitecto y fotógrafo cuya vida siempre ha estado ligada al mundo de la imagen debido a que «en casa siempre ha habido mucha afición y me he pasado muchas tardes encerrado en el laboratorio de revelado, bajo la luz roja y el olor a reactivos, ayudando con todo lo que me dejaban». (Vea aquí la galería).