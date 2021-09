«Las personas trans somos activistas solo por existir»

El colectivo trans parece haber pasado de la ridiculización a la presencia cool en los medios. ¿Ve algún peligro en ello?

Estamos mejor que hace cuatro décadas y esperemos que no sea una moda. Yo misma intento hacerme valer más como profesional que por mi identidad de persona trans, porque no es una carta que pueda ni quiera jugar todos los días de la semana, 24 horas al día. Cuando el contenido es bueno. sea una serie, una película, un libro, dará igual la condición o identidad sexual. Sí es cierto que estamos en un momento en que todas las series tienen un personaje trans aunque sea de manera episódica, y en la televisión se aborda mucho, bueno pues es lo que se llama visibilidad. Quizás luego haya un momento en el que eso se dosifique de manera natural, me parece positivo y mejor. Hemos pasado a vivirlo de una manera donde por fin se está queriendo no solo mostrar sino empatizar.

¿Considera que se ha despertado la empatía hacia el colectivo trans?

Diría que sí, hay una mayor empatía que hace 30-40 años, porque lo que faltaba entonces era información. La gente que tiene una actitud empática con los demás, a veces lo que les falta es información y podrían pensar que una persona transexual es como un homosexual elevado al cubo, porque no se hablaba que una cosa es la identidad sexual y otra la orientación. Faltaba mucha información, que no nacemos con ella, y no nos la daban. Ahora, en estos último tiempos, se está teorizando y llegando a eso de una manera muy sana y muy natural, y eso genera que tengamos más empatía.

Después de la visibilidad, ¿qué otro paso habría que dar?

Lo próximo es que terminen estas cuestiones que nos estamos planteando, sobre si las actrices cis tienen derecho a hacer papeles trans. Creo que dentro de un tiempo, el verdadero logro es que veamos que esas actrices trans hacen papeles cis o papeles donde no se cuestiona la identidad de género del personaje. Quizás estoy apuntando muy alto en esperanzas y en sueños. Que no pensemos que por dejar a las personas trans hacer papeles trans les salvaremos la vida, porque estamos cayendo en una trampa ya que acabas encasillándola.

¿Activismo e identidad trans van siempre de la mano?

Creo que no. Conozco personas trans que no tienen ningún carácter reivindicativo, lo cual no quiere decir que no apoyen la causa. Siempre digo que no me considero activista porque le tengo mucho respeto a la palabra, pero hay gente que te hace razonar y te dice que escribiendo estos libros estás aportando algo. A veces, y en esto estoy de acuerdo, las personas trans somos activistas solo por existir. Que seas una persona disidente, que puedas encarar una situación o dar un ejemplo es hacer activismo. Lo que pasa es que hoy en día el abanico es tan amplio que una persona que se pasa todo el día en Twitter compartiendo noticias se cree activista.

¿Alguna entrevista en la que no le hayan preguntado por su identidad sexual?

Soy yo quien decido hacer estos libros o escribir estos artículos, el resto de mi vida soy una compañera más que está en otros puntos donde no está la transexualidad constantemente de por medio. Generalmente sí me preguntan, pero una lo asume, para eso escribo sobre ello y mi pequeña parte de activismo quizás sea esta. Hay una parte de mí que se lo toma como una responsabilidad. Puede que esta entrevista la lea alguien que tiene 17 ó 32 años que tiene dudas, no sabe su identidad o va a transicionar. O la madre de una persona transexual que necesita ver la realidad contada de otra manera. Asumo mi responsabilidad de que hablemos de estas cosas, no me siento fenómeno de feria para nada.