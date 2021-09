«El rock nos da el espíritu de Peter Pan»

Monserrat Santandreu y Gabi Amengual, cantante y guitarrista, respectivamente, de una de las bandas más longevas de la escena rockera mallorquina, dan algunos detalles de la actuación que ofrecerán el próximo día 18 en la Fira del Disc y reflexionan sobre su pasado, presente y futuro

Se cumplen 30 años de la publicación del primer disco de Los Malditos, ‘Flores muertas’. ¿Qué recuerdos guardan de aquellos primeros años?

Gabi Amengual: Emoción y ganas de comérselo todo. Nos lo pasamos muy bien.

Monserrat Santandreu: Y ganas de tirar para adelante. También es verdad que muchos de esos recuerdos los tengo borrosos.

‘El tiempo pasa’, cantaban en aquel álbum. ¿Qué les ha hecho volver a la primera línea?

M. S.: Los Malditos nunca han dejado de estar en la trinchera. Es cierto que a veces vuelan obuses que te impiden sacar la cabeza pero nosotros nunca lo hemos dejado, nunca nos hemos separado. De algún modo u otro siempre hemos estado ahí.

En algún momento sí han vivido etapas de mayor inactividad.

M. S.: Los últimos siete u ocho años decidimos aparcar un poco Los Malditos y montamos un grupo de versiones: Johnny and the Jarrets. Realmente este fue el primer grupo que tuvimos antes de Los Malditos. Tirábamos de Lou Reed, los Kinks, los Clash, Velvet Underground, Flying Burrito Brothers, los Stooges, Ramones...

¿Reniegan del rock patrio?

M. S: Tenemos una pequeña sorpresa para el día 18, con gusto. Tocaremos una canción de la que yo suelo decir que con ella empezó todo para nosotros.

¿Cómo empezó todo?

M. S.: La nuestra fue la historia de un grupo de amigos, con las mismas inquietudes, que se conoció el pueblo de Andratx. Era mediados los 80, cuando el fanzine era la alta tecnología y solo había fotocopias y tinta. La espontaneidad marcó nuestros primeros años.

G. A.: Recuerdo que Monse estaba tumbado en la acera frente a un bar y pasó un chaval. Dijo: «Este será el bajista». Y así fue.

¿Qué han preparado para la Fira del Disc?

M. S.: Queda fatal decirlo pero para nosotros es un concierto más. Pero como no hay muchas oportunidades para tocar en directo, por la movida del Covid, pues se agradece. Tocaremos canciones de los tres o cuatro discos que tenemos y también presentaremos temas nuevos.

¿Unos temas que grabarán en un nuevo disco?

M. S.: Las grabaremos cuando haya suficientes ceros a la derecha del cheque.

En Ses Voltes estará la formación original de Los Malditos. Con José Luis Casero, el batería, hacía mucho tiempo que no se veían.

M. S.: A Pepe (José Luis Casero) hacía muchísimos años que no le veíamos, no sabíamos si estaba vivo o muerto, hasta enero de 2020, cuando Peter (Terrassa) nos llamó para una pequeña actuación en el Mar i Terra.

G. A.: Le localicé y le propuse volver a tocar. Le faltó tiempo para venir corriendo. En el primer ensayo ya clavó el repertorio, de arriba a abajo. Fue increíble. Esas cosas no se olvidan.

¿Es cierto eso que dicen de que el rock, cuando uno es sexagenario, rejuvenece?

M. S.: Nosotros no vemos que hayamos envejecido aunque cuando miro el DNI sé la edad que tengo. El rock nos da el espíritu de Peter Pan. Componer y subirse a un escenario es un puñetero placer. Yo creo que nunca lo voy a dejar.

G. A.: Sería muy triste dejar de hacer algo por el mero hecho de la edad. Lo dejaremos el día que no podamos mover la mano o estemos ciegos. Seguiremos, hasta que algo nos lo impida.

¿Los Malditos tienen muchos amigos en la escena?

M. S.: No somos un grupo de relacionarnos muchos pero sí tenemos amigos: gente de los Cerebros, La Granja, Toni Monserrat...

¿El rock actual está para sacar pecho?

M. S.: El otro día un compañero me decía que el rock es la nueva música clásica, que está demasiado adocenado, porque ya no asusta a nadie. Yo creo que el rock’n’roll siempre seguirá y siempre habrá chicos y chicas en un garaje a punto de dar con el último pelotazo. No creo que esté pasado de moda ni tampoco sea la nueva música clásica.

‘La calle del odio’ es uno de mis temas favoritos. ¿Hay antídoto contra el odio?

M. S.: La cultura, junto a la educación y el respeto.