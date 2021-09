Juanjo Guillem: «En este país nos cuesta entender la innovación»

El músico Juanjo Guillem ha preparado una actuación musical en directo para la inauguración de la exposición de Elena del Rivero en la que participarán 60 músicos jóvenes locales. En ella, se representarán sonidos vinculados al día del atentado. Guillem explica que Mateo Feijóo le llamó porque estaban preparando este proyecto y querían que hiciera una acción sonora en relación a la obra de Elena del Rivero: «Yo no la conocía, pero me contó los detalles de su vida y de lo que pasó en su casa aquel día». Además, pudo leer un libro que se editó hace dos años sobre otra exposición de Del Rivero y le causó una gran conmoción. A partir de esos testimonios empezó a pensar cómo podía hacerlo: «Decidí utilizar instrumentos que pudieran estar presentes allí para generar los sonidos. También pensé sobre cómo se hace esa herida tan grande en el mundo y cómo representarla con el sonido».

Cree que hay un gran problema en España porque «no se está valorando ni promoviendo en su justa medida todo lo que se está haciendo». Por ello, denuncia que «los grandes estamentos no están apoyando la creación musical» y no serán conscientes del valor de lo que se hace ahora «hasta dentro de 100 años». Añade que mucha gente de la industria cree saber lo que la gente quiere, y evitan lo que se supone que no tiene público: «A Beethoven le gritaban en algunas de sus primeras audiciones. En este país nos cuesta entender la innovación. Hay muy poca capacidad para reconocer qué es lo importante, aquello que va a formar parte de la historia».