La cinta de apertura de la sección Generation de la Berlinale, Kokon, dirigida por la directora alemana Leonie Krippendorff, un original drama iniciático ambientado durante un caluroso verano, será también la película encargada de inaugurar hoy la muestra de cine LGTBIQ + de Baleares, Out!

La gala inaugural en el Teatre Xesc Forteza contará con la actuación del artista drag Chris Mental, informó en un comunicado la asociación cultural Mèdit, organizadora del certamen que se celebra hasta el día 12.

Durante una semana proyectarán 27 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, procedentes de ocho países.

Después tendrán lugar el Out! En Ruta, novedoso este año y que llevará la proyección de Kokon a Andratx el 18 de septiembre; y el programa de Out! In short en Porreres (25 de septiembre), Puigpunyent (1 de octubre) y Binissalem (2 y 3 de octubre).

Respecto al festival en Palma, mañana tendrá lugar en CineCiutat la primera jornada de la sección oficial del certamen de cortometrajes que reúne 15 películas, seleccionadas entre las 114 que se han presentado a la convocatoria. Out! In Short abre con el estreno del documental Faboulous (Francia, 2019), de Audrey Jean-Baptiste.

A continuación se proyectarán nueve cortometrajes de ficción, entre ellos Rocky, del menorquín Dani Seguí; La lavadora, de Diane Malherbe; Me voy, de la mallorquina Magda Casellas; Sans Transition, de Paul Granier; Antes de la erupción, de Roberto Pérez; y Sol Sol, del menorquín Àlex Arroyo. Los tres autores de Baleares, Magda Casellas, Dani Seguí y Alex Arroyo, protagonizarán un encuentro de cine balear LGTBI, el jueves en el Café Carmela.