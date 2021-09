«Este país no tiene solo un color, sino muchos»

Está rodando la serie ‘Sentimos las molestias’. ¿Qué nos puede contar?

Está siendo un rodaje muy bonito y todo está yendo bien. Empezamos a rodar en París y ahora estamos pasando por varios lugares. Está siendo una gran experiencia en la que estoy aprendiendo mucho.

¿Cómo es su personaje en esta ficción?

De momento no puedo contar nada del proyecto, pero mi papel está siendo todo un reto. Pronto podréis ver novedades acerca de mi participación en la serie. Al estar en el proceso de rodaje y con muy poca información pública, no puedo contar nada. Sí puedo decir que va a ser una grata sorpresa y que estoy muy contento de que hayan contado conmigo.

¿Cómo fue su participación en ‘Élite’?

Tuve la suerte de poder participar en las pruebas para conseguir un papel. Les gustaba mi perfil para el personaje del inspector. Es una interpretación a la que tengo un gran cariño por lo que significa y por su importancia. Interpretar a un teniente de la Guardia Civil negro ha supuesto un avance importante, tanto para mí como para la ficción española. Mucha gente me ha comentado que les gustó mucho esta apuesta porque se sale de la norma.

¿Ha supuesto un cambio en su vida, tanto personal como profesionalmente?

No he notado un cambio enorme, pero sí que fue un terremoto para toda la gente que me rodea y me conoce porque saben que es una serie internacional que verá muchísima gente. En ese sentido, sí que puede ser un cambio, sobre todo para conseguir nuevos trabajos.

Alguna vez ha explicado que le llaman poco para trabajar en Baleares. ¿La situación ha cambiado o sigue igual?

Sigue siendo lo mismo, pero ya no lo atribuyo a otros motivos que no sean las circunstancias que vivimos. Creo que no he tenido la suerte de que se dé la posibilidad de trabajar con IB3, por ejemplo. Me gustaría poder trabajar en mi isla y espero que así sea en poco tiempo. También sería una presión y un reto grande porque, cuanto más cerca de casa trabajas, más aumenta la exigencia personal.

¿Cómo ve la profesión actualmente?

Creo que es una situación compleja porque cada caso es diferente. Las nuevas plataformas y productoras han provocado que haya más trabajo, sobre todo con el boom de las series. Yo he tenido la suerte de poder combinar distintos papeles y no me puedo quejar.

¿La visibilización de actores y actrices negros sigue siendo importante?

Es totalmente necesaria. En los últimos tiempos se está demostrando que este país no solo tiene un color, sino muchos. Los niños y niñas que nacen en España y pertenecen a terceras generaciones de inmigrantes deben tener referentes para sentirse reflejados en la pantalla. Algunos hemos sentido rechazo en ocasiones, y esta puede ser una buena manera de que las nuevas generaciones no tengan que vivirlo.

¿Qué papel juegan las redes sociales en esto?

Tienen un impacto enorme. Los actores y actrices jóvenes están muy activos y pendientes de las redes, pero yo pienso que se trata de una ola que viene. Las nuevas generaciones tienen una mayor sensibilidad y están más acostumbrados a convivir con personas diversas. Incluso algunos tienen padres de distintas procedencias. En mi época yo era el único chico negro en clase y ahora cada vez son más. Los niños crecen con compañeros de multitud de países y eso enriquece su educación porque ven que la diversidad es algo normal.