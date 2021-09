La Fira del Disc, frente al mar en Dalt Murada

El cartel escogido para el regreso más esperado por los amantes de las 33 y 45 RPM es la portada del disco On the beach, de Neil Young. Hay dos guiños en dicha elección: «Este año estamos ubicados frente a la playa de la ciudad y Young siempre decía que On the beach era su álbum que mejor sonaba en vinilo, por lo que con él le hacemos un pequeño homenaje», cuenta quien dirige el sello musical Runaway. En otras ediciones ya habían publicado carteles con portadas, aunque ninguna del influyente músico y compositor canadiense.

Para evitar aglomeraciones en los accesos a la Fira, el horario de entrada será escalonado, aunque no afecta al de salida, que es libre. En la zona de los stands no hay restricciones de aforo, pero sí en el espacio de Ses Voltes, donde los asistentes a los conciertos, 350 personas como máximo, deberán estar sentados, si no cambia la norma durante las dos próximas semanas. Los precios de las entradas cuestan seis o diez euros y con el más barato se puede escoger un CD de Gran Amant, Quatermass, Queenmarsa o Crush; y con el de diez se ofrece uno de estos dos grupos en vinilo: Cerebros Exprimidos o Dr. Zhaska y la Banda Misterio, o un tributo de bandas de Mallorca al álbum de los Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Con la entrada más cara no es necesario elegir un horario de acceso a la Fira del Disc.

Entre las novedades en los stands, se estrena uno con solo electrónica y otro de una de las nuevas tiendas abiertas. Repiten los clásicos que proceden de la península, Gran Bretaña, EEUU y Alemania, que venderán CD, LP y singles, tanto novedades como liquidaciones y coleccionismo de algunos de los mayores expertos del mundo.

En cuanto a los grupos, este año la Fira se centra en bandas de la isla que presentan nuevo disco, a excepción de Los Malditos, que harán un revival. Además, como novedad, el viernes actuarán los finalistas de Música Jove y el domingo se celebrará la semifinal del concurso de Pop Rock.