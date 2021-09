Llega a Palma el musical sobre El Principito: Ver con el corazón

La narración de Saint-Exupéry está llena de moralejas que no dejan indiferente, todas aptas para cualquier edad. Pero al mismo tiempo posee una enorme calidad literaria que la sitúa entre la prosa y la poesía, prosa poética, en definitiva: «Lo esencial es invisible a los ojos».

La vida de Antoine de Saint-Exupéry es, en sí misma, otra historia de novela. Procedente de una familia de la aristocracia francesa, fue piloto, viajero, explorador, espíritu libre y escritor, todo ello a partes iguales y al mismo tiempo. Supo combinar esas diferentes facetas para convertirlas en una manera de vivir única y difícilmente repetible. Vivió en África, en las dos partes de América (escribió e ilustró su famoso libro en Nueva York en 1943), voló por desiertos y se arriesgó en aventuras insólitas, hasta que desapareció en un vuelo accidentado durante la Segunda Guerra mundial en 1944.

Pues con todo ese bagaje, era cuestión de tiempo que la vida de ese artista e impulsivo personaje llegara a los teatros. Y ahora, por fin, lo ha hecho en forma de musical. Antoine es el título de esa obra que ha producido Dario Reggatieri y que llega al Auditoirum de Palma el próximo día 9 y permanecerá hasta el día 12.

Reggatieri cuenta: «Como muchas cosas en la vida, a veces más por casualidad que por otra cosa, tuve la ocasión de conocer un poco más de cerca la increíble vida de este periodista, inconformista, soñador, piloto y, aunque a él no le gustaba definirse como tal, un gran escritor».

Fue a través del libro que tenía su hija cuando el productor se interesó por la historia del autor de El Principito, una persona que, según Reggatieri, «tuvo una vida tan intensa como la que él mismo cuenta en su famoso libro». Fue entonces cuando se puso manos a la obra y empezó este proyecto que ha terminado por ser uno de los grandes musicales españoles de los últimos tiempos y que ha sido propuesto como candidato a algunos de los premios Max.

Como elementos previos a la puesta en marcha del proyecto, el productor y su equipo contactaron con los familiares de Saint-Exupéry y leyeron las biografías que sobre él se habían escrito, pues querían ser muy fieles a la historia de su vida.

Para el libreto y la música se contó con Ignasi Vidal y el grupo Elefantes, respectivamente. El primero, con amplia trayectoria como autor teatral, con títulos como El Plan, que ha sido premiado. Elefantes, en cambio, es la primera vez que se sumerge en un proyecto teatral tras un cuarto de siglo de carrera, 12 discos editados y numerosas giras por España, México y EEUU. Para interpretar la música en directo, sus tres miembros, Shuarma (voz, guitarra y composición), Jordi Ramiro (batería y percusión) y Julio Casán (bajo), han contado con aportaciones de otros músicos, como Marc Aliana (guitarra) y Sasha Pachenco (piano y teclados), que hacen que suene de forma potente, bajo la dirección musical de Miguel Ángel López. En otras salas teatrales, Shuarma ha interpretado el papel de El Principito.

La música, afirma Darío Reggatieri, «es del todo atípica, pues quiere servir de puente emocional entre el teatro y la coreografía. Es música pop, que está fuera de los cánones establecidos para el mundo del musical».

La escenografía viene firmada por Alessio Meloni, un artista italiano afincado en Madrid y licenciado en escenografía y vestuario por la Universidad de Bellas Artes de Génova y que ha creado escenografías para obras que han recibido premios Max. Y la coreografía ha sido diseñada por el argentino Mariano Botindari, con amplia formación en ballet, jazz, danza contemporánea, yoga, biodanza, folclore, canto, teatro y música, formado en prestigiosas instituciones, como el Instituto del Teatro Colón y la Escuela de Comedia Musical Julio Bocca.

Entre los actores/cantantes, Javier Godino como Antoine, Jan Forrellat en el papel del Principito, Beatriz Ros que da vida a Consuelo, así como otros artistas que asumen diferentes roles.

Para Godino, «el personaje cada día se hace más grande. Pienso que Antoine supo transformar el dolor en auténtica luz, pues cambió la tristeza que le ocasionó la pérdida de su hermano de quince años por amor hacia la vida».

A la pregunta de cómo preparó el personaje, Javier Godino contesta: «Me documenté a través de biografías y análisis que habían escrito sobre él. He llegado a la conclusión que Antoine fue, sin duda, un avanzado a su tiempo, fue una persona muy comprometida con el mundo, quería el bien para la humanidad. Era culto, antinazi y, sobre todo, sabio».

Y vocalmente, ¿cómo es Saint-Exupéry en la obra Antoine? Según Godino, «tiene un peso en la obra, pero no es el que lleva el mayor protagonismo en la parte musical. Antoine canta menos que otros personajes, pero en general la música es bellísima, con fragmentos que realmente conmueven, como la canción que el Principito canta al final de lo que llamamos el primer acto. Realmente Elefantes y Shuarma en particular han creado una música que engancha, con toques muy sensibles y que tiene aires de pop más que de musical al uso. En algunos momentos me recuerda a Paul MacCartney o incluso a David Bowie».

La obra se estenó en Madrid y ha estado en gira por diferentes teatros españoles. «Justo unos días antes del confinamiento pudimos estrenar, aunque el teatro cerró durante un tiempo, no muy largo, pues en Madrid se nos permitió abrir mucho antes que en otras ciudades. Cada día hacíamos tests y pruebas a todo el equipo, con lo que trabajábamos con una seguridad anti covid prácticamente del cien por cien», recuerda.