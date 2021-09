Cecilia Krull, la artista española que saltó a la popularidad como la voz de la canción 'My Life Is Going On' que sirve de cabecera a 'La casa de papel', ha contado con Pablo Alborán en un nuevo tema incluido en la banda sonora de la quinta temporada de esta serie de televisión.

Se trata de una versión de 'Grandola Vila Morena', de José Afonso, un símbolo de la democracia de Portugal porque fue la melodía que sonó en la radio el 24 de abril de 1974 como la señal para dar comienzo a la 'Revolución de los Claveles', que derrotaría a la dictadura de Salazar.

Este himno a la fraternidad había sido interpretado por la mismísima Amalia Rodrigues ese mismo año como cierre de un concierto en Lisboa, al que asistieron varios militares del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), que la eligieron para coordinar el inicio del movimiento que, con el apoyo del pueblo portugués, devolvió la libertad a Portugal.

"Se me cumplieron tres deseos: un dueto con Cecilia Krull, formar parte de la banda sonora de 'LCDP' y cantar un tema tan importante para Portugal como Portugal lo es para mí", ha dicho Alborán de esta colaboración en declaraciones recogidas por el sello que ha editado la canción.

Esta juega un importante papel en la quinta temporada de 'La casa de papel', que acaba de ser estrenada en Netflix, y de ella se han presentado dos versiones: el dúo con Alborán, más íntimo y subtitulado como 'Réquiem', y otra con una instrumentación más grandiosa en la que Krull la interpreta en solitario, llamada 'War Version'.

La célebre ficción mundial sobre un grupo de ladrones capaces de hacer frente a los grandes poderes de la sociedad ha conseguido ya poner en el candelero otros temas musicales, como la también revolucionaria 'Bella Ciao', que fue utilizada por los partisanos italianos como himno de la resistencia antifascista en los años 40.

También su tema de cabecera, 'My Life Is Going On', se ha convertido en un éxito con más de 300 millones de reproducciones en plataformas digitales.