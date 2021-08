Corxeres d'estiu IX | September

Com cada any, quan comença setembre, faig la mateixa recomanació als qui vulguin escoltar: cercau i assaboriu qualsevol de les múltiples versions existents de September de Richard Strauss, una de les cançons més belles mai escrites per a soprano i orquestra. No quedareu decebuts. I, encara més, com que el lied pertany a un aplec conegut com Les Quatre darreres cançons, aprofitau per escoltar les altres tres.

Una vegada dit això, anem per feina, que avui toca acomiadar aquesta secció estiuenca.

Avui dimecres tenim una cita amb el tango al claustre de Sant Domingo de Pollença (20.30h), ja que enllà, el duo format per la vocalista Cristina Vilallonga i el bandoneonista argentí Víctor Villena presentaran el disc Al final, que inclou cançons fetes a partir de poemes de Jorge Luis Borges i altres escriptors argentins.

Per demà dijous, podem anar a Can Tàpera de Palma (20.30h) per seguir amb el cicle musical. Ens trobarem amb un concert de la Capella Mallorquina a benefici de la Fundació Natzaret.

A les 21h i a Son Marroig segueix el Festival de Deià, amb un concert del pianista espanyol Rubén Russo. En el programa, obres de Schubert, Beethoven i Ravel, de qui podrem escoltar La Valse. El concert es repetirà divendres a Sa Bassa Rotja de Porreres a la mateixa hora.

De cara divendres i a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa (20h), els ja esmentats Cristina Vilallonga i Víctor Villena, repetiran la sessió que fan avui a Pollença.

També a les 20h i a la plaça de Son Ramis de Llubí, el col·lectiu Pedra Foguera i l’Ajuntament organitzen una audició musical titulada Rere les passes de Bach, que vol ser una aproximació a la vida i l’obra del mestre alemany del barroc i de tots els temps.

El Festival Alcúdiajazz ens proposa una sessió amb la trompetista Alba Careta acompanyada pel seu grup habitual. Presentaran el darrer disc Alades. La cita a l’Auditori a les 21.

Mitja hora més tard i al claustre de Pollença, un espectacle amb poesia, música i dansa amb Tonina Ferrer, Seydou Ndiaye i Victori Cànaves, respectivament.

El matí de dissabte, a les 11.30, cita amb l’orgue de l’església de Sant Bartomeu d’Alaró amb el tradicional Matí de l’orgue.

A Pollença, (20h) comença el Festival Mozart amb l’Orquestra de Cambra de Mallorca i el pianista Iván Martín. Bernat Quetglas dirigirà aquesta cita amb l’Obertura de Les noces de Fígaro, el Concert per a piano número 23 i la Simfonia 35.

Més tard, Vilallonga i Villena a la Fundació ACA de Búger a les 21h.

Amb totes aquestes propostes i algunes que segur ens hem deixat no direu que el retorn de les vacances no es fa menys dificultós. Bona feina i bona música.