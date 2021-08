El músico canadiense Drake publicará este viernes, 3 de septiembre, su esperado nuevo disco de estudio, titulado 'Certified Lover Boy', según confirmó hoy a través de sus redes sociales.

Así lo atestigua el escueto texto del mensaje publicado en su perfil de Instagram, que acompaña una imagen compuesta por el emoticono de una mujer embarazada repetido con diversos rasgos raciales.

El que será el sexto disco de estudio de su carrera y uno de los lanzamientos más esperados de la temporada discográfica de 2021 ha visto cómo su lanzamiento se retrasaba una y otra vez.

De hecho, él mismo anunció al cumplir 33 años que este trabajo vería la luz el pasado mes de enero, pero una lesión en el ligamento cruzado anterior forzó al músico a posponer dicha salida.

'Certified Lover Boy' tomará el relevo al previo 'Scorpions' (2018) y de él ya se han podido escuchar piezas como el sencillo oficial 'Laugh Now Cry Later', en el que participa Lil Durk.

Curiosamente, la publicación de su nuevo trabajo se producirá solo unos días después de la de 'Donda', lo nuevo de Kanye West, lo que aviva la supuesta rivalidad entre estos dos gigantes del hip hop por el podio mundial.

Aunque a partir de 2001 su andadura artística obtuvo cierta notoriedad en primer lugar por su faceta efímera de actor, como parte del elenco de la serie 'Degrassi: The Next Generation', es la música la que más éxitos le ha proporcionado.

Con su primer álbum, 'Thank Me Later' (2010), ya logró debutar en el número 1 de la lista oficial estadounidense y, a día de hoy, se estima que ha conseguido despachar unos 170 millones de copias de sus álbumes, además de hacerse con cuatro premios Grammy y dos Brit Awards, entre otros muchos galardones.

Por si fuera poco, Drake acabó la década pasada como el artista con mayor número de reproducciones acumuladas de sus temas en la plataforma de Spotify, gigante mundial del audio en 'streaming', por delante de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem.