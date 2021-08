Vanesa Martín: « La música es mi argumento y mi oxígeno»

Siete veces sí reúne los frutos de años de trabajo personal y de aprendizaje sobre las idas y venidas de la vida, una valiente incursión en el autoconocimiento acompañada de memorias de amor, desamor, superación y encuentros interpersonales. Recuerdos destapados de la intimidad con voz de miel. Ella lo califica como un disco « lleno de contenido y de fuerza, paradójicamente enfocado al directo en los tiempos que corren», y afirma que en él le canta « a todas las emociones más puras, ya que es un disco de sentimientos universales: pasión, amistad, amor, despedida, compromiso, enseñanzas...» Lejos de sentirse desnuda ante el papel cuando llega la hora de crear nuevas letras y sonidos, la cantante, para quien la música puede definirse como « mi lenguaje de vida y mi oxígeno, mi fuerza y mi argumento», admite no tener ningún tipo de pudor a la hora de expresar abiertamente sus emociones. En el preciso instante en que poesía y música se entrelazan, Martín logra crear canciones que la cantautora denomina delicadamente « pequeños poemas musicados con fuerte carga lírica»: Y es que «para mí son dos mundos que en algunos momentos de mi trayectoria se tocan estrechamente, se abrazan y me permiten expresar absolutamente todo con total libertad» confiesa. La vuelta al directo ha sido la dulce recompensa por tantos meses de esfuerzo en el estudio de grabación, y la cantautora es consciente de la importancia de disfrutar cada segundo sobre el escenario: «Me encuentro muy agradecida por lo que la música me está permitiendo vivir, por todo aquello que la gente me está dejando compartir con ella en los conciertos y en general me siento muy afortunada por poder dedicarme a lo que me apasiona», ha asegurado la cantante. El inicio de la pandemia fue la razón por la cual Martín llegó a plantearse guardar el disco, grabado en 2020, para lanzarlo al año siguiente cuando la crisis sanitaria se apaciguase algo más. Por suerte, los planes fueron otros. «Agradezco a mi discográfica que me dejaran salir y que confiaran en mí porque es un disco que en plena crisis está funcionando muy bien, así como los conciertos» alega Martín. Consagrada a los miles de fans que siguen su música, asegura estar constantemente activa e inspirada, creando historias distintas para satisfacer los oídos de quienes a día de hoy cantan sus canciones, « la gente que sigue mi música y va a los conciertos demanda historias y contenido, argumentos en las canciones, se nota que no se conforma, y eso me gusta».

‘La voz kids’

En los próximos meses la cantante andaluza seguirá dedicada a regalar nuevos temas y continuará formando parte del jurado de La voz kids, un proyecto que le ha permitido evolucionar profesional y personalmente desde que se unió en 2014, «he aprendido muchísimo de los niños, de mis compañeros, me he reído mucho con esa inocencia y esa complicidad entre ellos» y añade disfrutar viéndoles «engrandecerse» a medida que van pasando las fases de la competición de canto. Este año ha coincidido en el programa con la cantante y compositora Aitana, cuya fama se disparó después de haber participado en la novena edición de Operación Triunfo, en la que se clasificó como semifinalista. Martín ha subrayado la calidad artística de su compañera, a la que admira y aprecia «Yo a Aitana la quiero muchísimo, me parece una artista que va a dar mucho que hablar, con una solvencia impresionante, muy carismática y muy tierna».