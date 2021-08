Terrazas de verano | Templo estival

Diu la dita que una mà renta l’altra i les dues, la cara. Al Bananas de Son Bauló han agafat aquesta filosofia per omplir la seva carta de producte local, de Mallorca i també de Menorca. Un dels problemes que tenen els productors illencs és la falta d’una distribució potent. La seva preocupació és fer bé el producte i molt sovint no tenen mans ni temps per invertir en canals per fer-lo arribar als consumidors. Tot i que hi ha excepcions com el Mercat Ecològic de Palma, tal vegada convendria fer feina en aquest sentit des de l’Administració i des de l’empresa privada. Mentrestant, cal lloar i agrair establiments com el Bananas, que aposten per reduir una mica els marges de beneficis a favor de potenciar la indústria local.