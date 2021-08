El paladar viaja por la historia

El espectáculo comenzó a las 20.28 horas, cuando la puesta de sol apareció puntual en escena. Hoy se iniciará un minuto antes y así cada velada de The Food Line para disfrutar de la atmósfera del atardecer en Es Revellar antes de adentrarse en una cueva de 2.000 años de antigüedad y emprender un viaje al pasado a través de 20 platos, bebidas y postres que han hecho historia. La introducción a la línea del tiempo gastronómica que mañana se abre a residentes y visitantes es la representación del Big Bang y la evolución de las especies, acompañadas por los tambores africanos para anunciar la llegada de los australopitecos. Los primeros asistentes ayer a la propuesta gastroteatral tenían por delante tres horas de comida y sorpresas, aunque no siempre con servilletas ni bebidas frías, porque antaño no había modales ni frigoríficos.