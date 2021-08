Shawn Mendes y su amor de verano en Mallorca, en los MTV Video Awards

Shawn Mendes presentará en la ceremonia de los MTV Video Music Awards la canción Summer of Love, cuyo videoclip ha rodado este mes de agosto en Mallorca y que ya acumula 8,8 millones de visualizaciones. El artista está nominado a los galardones en la categoría de mejor vídeo de canción pop por Wonder.

Los galardones se celebrarán en directo el domingo 12 de septiembre en el Barclays Center de Nueva York. En ellos también actuarán Doja Cat, Camila Cabello, Twenty One Pilots, Lil Nas X, LORDE, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo y Clöe.

La estrella internacional se subirá al escenario en una noche que celebra la vuelta al entretenimiento en vivo y que será retransmitida en exclusiva en MTV España en la madrugada del 12 al 13 de septiembre a las 2 horas, después del pre-show a las 0.30. Asimismo, la banda de rock Foo Fighters recibirá el premio Icono Global (Global Icon) en esta gala y actuará en lo que será su regreso al escenario de los premios tras su debut en 2017.

El músico y compositor Mendes, que saltó a la fama tras el lanzamiento de su single There’s nothing holding me back y hoy cuenta con más de más de 61 millones de seguidores de Instagram, ha recorrido Mallorca este mes durante el rodaje del videoclip musical y en este tiempo ha visitado algunas localizaciones emblemáticas de la isla como la Catedral, Deià, s’Illot, Port d’Andratx o Pollença. El videoclip está dirigido por Matty Peacock, quien ya había trabajado antes con Mendes en el clip de Wonder . En esta ocasión, la temática del vídeo musical gira en torno a las vacaciones del canadiense en compañía de sus amigos a bordo de un llaüt y un Volkswagen Golf antiguo. La canción , grabada junto al reconocido productor de reggaeton Tainy, salió a la luz el pasado viernes y con ella el intérprete ha pretendido que su público se sienta «libre, libre del peso de la vida, aunque solo sea por un momento». Además, hace un guiño inequívoco a Camila Cabello, la actual pareja del cantante, con quien ya grabó a dúo los temas I know what you did last summer y el megaéxito Señorita. Ambos pasaron unos días relajados en algunos lugares emblemáticos de la isla acompañados de varios amigos comunes, y no dudaron en su momento de exhibir en redes sociales sus idílicas vacaciones, ya fuera tomando el sol como haciendo deporte practicando paddle surf, en el caso de la artista latina. Entre las localizaciones escogidas destacan principalmente la Serra de Tramuntana, el Port d’Andratx y Portals Vells.