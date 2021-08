El ciclo Cinema a cel obert proyectará los días 9, 16, 23 y 30 de septiembre «una cuidada propuesta cinematográfica en versión original subtitulada», acompañada de street food y cerveza, todo ello organizado por CineCiutat, la asociación mallorquina de salud mental Girasol y Estrella Damm.

En una nota de prensa, las entidades organizadoras han explicado que para la edición de este año han decidido ampliar la programación con una sesión más. Así, el ciclo arrancará el 9 en el Castell de Son Mas de Andratx con la proyección de Manchester frente al mar, último trabajo del director Kenneth Lonergan.

El 16, en la Puerta de Vila Roja, Alcúdia, se proyectará Boyhood; el 23 en el Museo de Mallorca, en Palma,Call me by your name, y el cierre será el 30 de septiembre en el Palau March de Palma, con la ganadora de tres Oscars, Whiplash.

Todas las sesiones contarán con la food truck de cocina urbana gourmet, Talego Caravana. Ofrecerá hamburguesas, hot dogs, palomitas, y hummus, entre otras propuestas gastronómicas.

El precio de la entrada es de 10 euros y se pueden adquirir a través de la web habilitada para ello. Los beneficios recaudados de la venta de entradas se destinarán íntegramente a la Asociación Girasol.

Por otra parte, el festival Mecal de cortos al aire libre tendrá lugar mañana y los días 3 y 10 de septiembre, y tendrá tres programaciones diferentes. El certamen cambia este año de emplazamiento, por lo que se celebrará en el Pati d’Homes de la Misericòrdia.