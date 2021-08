Sergio Dalma: "Me gusta evolucionar, pero sin olvidar nunca los principios"

Sergio Dalma es uno de los grandes pilares de la música española de las últimas décadas. Tres son las que cumple ahora y lo celebra con su gira 30... y tanto, que tuvo que retrasar hace unos meses por la pandemia. Ahora regresa con la misma ilusión y aterriza el viernes en la Plaza de Toros de Alicante, dentro del ciclo La Plaza en Vivo, donde hará un repaso a una carrera plagada de éxitos.

-Hace treinta años ya era una estrella de la música en España y hoy lo sigue siendo. ¿Dónde reside el secreto de ese éxito tan duradero?

-Es complicado. Si todos supiéramos cómo hacerlo y tuviéramos la fórmula sería muy fácil. Creo que en la ilusión y la admiración por un trabajo, por algo que era un hobby y mi pasión e hice que se convirtiera en mi carrera, por la humildad, el entendimiento con tu público, respeto con los medios, intentar evolucionar y sorprender.

-Empezó cantando en una orquesta. ¿En qué ha cambiado usted y la música en todos estos años?

-La sociedad ha cambiado y las redes sociales e internet han marcado el pulso de nuestro día a día, donde hace que todo se viva muy inmediato. La gente consume la música de otra forma. Ya no estamos ahorrando para a final de mes, comprar aquel disco tan deseado y hacer el ejercicio de escucharlo de arriba a abajo un sinfín de veces. Ahora escuchamos canciones y de forma inmediata gracias a las plataformas y demás. Pero se consume más música que nunca y la gente ya tiene la costumbre de pagar un ticket para acudir a un concierto.

-En 1991 fue a Eurovisión y desde entonces todo el país "baila pegado" a esas canciones que todavía hoy le siguen pidiendo en sus conciertos. ¿Le molesta o halaga que lo hagan cuando ya tiene detrás un extenso y variado repertorio?

-Me siento feliz de que el público recuerde con tanto cariño aquel Bailar pegados, ha habido un antes y un después en mi carrera. Me gusta evolucionar, no estancarme, pero no olvidar nunca aquellos principios.

-Antes de la pandemia publicó parte de su obra en dos trabajos diferentes, 30 aniversario 1989-2019 y Sergio Dalma 30... y tanto ¿Es difícil reinterpretar aquellos temas sin perder el estilo y el sonido con el que fueron creados?

-Todos cambiamos y evolucionamos y aquello que sentíamos de una forma, con los años lo vivimos de una forma distinta. He intentado a lo largo de estos treinta años que todas estas canciones no supusieran para mí un lastre, las hemos ido revistiendo y actualizándolas, pero sin perder la esencia.

-Sergio Dalma siempre ha cantado al amor. ¿Alguna vez ha pensado cambiar de estilo?

-Siempre he cantado al amor y al desamor pero, con los años, desde varias perspectivas, según la edad lo ves de forma distinta. Mi estilo es este desde el primer día y me he sentido cómodo.

-A su paso por Elche dijo que estos eran unos conciertos emotivos al ver el brillo de los ojos del público sobre sus mascarillas, por eso sorprendió su actitud -la de animar al público a levantarse- en el concierto de Murcia, que tuvo que ser suspendido. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento?

-Me pasó lo que me pasa en cada concierto, que intento animar a la gente al máximo, que lo disfruten, que olviden todo lo malo que nos ha tocado vivir, siempre siguiendo y respetando las restricciones sanitarias. El problema es que todo se distorsiona y se manipula convirtiéndolo en sensacionalista. Acaba de empezar la Liga de Fútbol y el público en los estadios se levanta cuando su equipo marca gol. ¿Por qué mi público no se puede levantar, con su mascarilla, cuando canto Galilea? ¿Qué diferencia hay, llevando siempre la mascarilla, estar sentado o de pie disfrutando de un concierto? Hay una serie de incongruencias que desconciertan a la gente en general.

-Luego pidió disculpas. ¿De qué manera ha repercutido ese hecho en su gira? ¿ha notado algún cambio entre el público?

-He pedido disculpas a quien se haya podido ofender, hay gente con la piel demasiado fina. Yo no hice nada malo.

-Celebra sus 30 años en la música. ¿Cómo son ahora sus conciertos y qué verán los espectadores que acudan a su actuación en Alicante? ¿Le gusta venir por esta tierra?

-Siempre me encanta volver a esta tierra, tanto a nivel personal como profesional. El público va a asistir a una celebración por estos treinta años, un concierto muy nostálgico donde intentamos que, a pesar de usar la mascarilla, canten bien fuerte e intenten olvidar, por un momento, todo lo malo que nos ha tocado vivir.

-Hace unas semanas dijo que preparaba nuevo disco que saldrá a finales de año, en el que mantiene la esencia de Dalma pero con una cierta evolución. ¿Puede adelantar algo sobre este trabajo?

-Estamos terminando el nuevo proyecto. Un trabajo que se creó durante el confinamiento. Un disco muy vitalista, colorista, un canto a la vida, muy optimista que creo que es lo que necesitamos todos en este momento.