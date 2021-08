“Si no hubiera conocido a Sabina estaría trabajando en un ministerio”

Llega a Gijón con su gira “Ruta 52”, que se inició un mes antes de la pandemia y que ha tenido que recuperar. ¿Era una obligación para usted retomarla?

He sido de los músicos mejor parados. Trabajé muchísimo en 2020, estoy muy contento. Y este año sigo en la misma línea. Estoy muy contento y haciendo muchos kilómetros.

¿Es vital el contacto con el público?

Acabo de llegar de viaje, tras meter ocho conciertos en diez días. Amo el directo y el contacto con el público. Me defiendo muy bien contándole canciones al oído, como si estuviera en el salón de su casa.

Para los despistados con el final del verano. ¿Por qué deben ver su concierto de este viernes?

Estuve muchísimas veces en Asturias pero tocar en un lugar nuevo es maravilloso. Es como un regalo del cielo. Les voy a contar cosas de canciones que jamás hubieran creído. Se enterarán de cosas que no conocían y se volverán a casa con una sonrisa.

Cuenta en este espectáculo las historias de todas esas canciones que ha compuesto para Sabina, Luz Casal, Ana Belén o Ana Torroja. ¿Puede contar alguna?

Me encanta la de cuando estábamos Joaquín Sabina y yo en casa, y empezamos a escribir la letra de “La del pirata cojo”. Me puse a hacer la música inmediatamente. Tuvimos que salir a buscar una farmacia de guardia porque su niña tenía mucha fiebre. Y mientras buscábamos la farmacia escribía la letra en el coche. Cada canción tiene una anécdota detrás y a mí me gusta mucho más contarlas a la gente que cantar los temas.

Tiene vinculación con Asturias por Luz Casal.

Compuse el tema “No me importa nada”, que ha dado un par de vueltas al mundo. Luz Casal ha hecho una gran versión, a la que le tengo mucho cariño.

Si tuviera que elegir, ¿qué canción de las que ha compuesto es la que más le ha llenado?

Tendría que decir tres: “No me importa nada” para Luz Casal, y “Ruido” y “Peces de ciudad” con Joaquín Sabina.

¿Ha sido Sabina el artista con el que mejor ha conectado?

Sin duda. He compuesto con él cerca de 100 canciones. Es el 90% de mi repertorio, sin él no sería conocido, ni habría existido Luz Casal. Y en mi caso estaría trabajando en un ministerio.

¿Sigue teniendo la misma motivación para componer?

En este momento de mi vida tengo más ganas de viajar y de contar cosas y cantar a la gente. Me he vuelto mucho más perezoso para la composición. A partir de los 50 años los artistas iniciamos una cuesta abajo compositiva, aunque no queramos. Serrat, McCartney o “U2” tienen su primera parte de la carrera mucho más brillante. Y llevo 40 años en la carretera y quiero seguir cantando y viajando.

¿A dónde le gustaría viajar?

A Nueva York. Solo estuve cuatro días, pero me enamoré. Y me conformo con un destino fácil, no estoy pidiendo Singapur. Necesito quince días libres en mi vida para echar unos lagrimones en Nueva York.

Ha reconocido que la primera canción que escuchó de Sabina fue “Pongamos que hablo de Madrid”, que le cautivó. ¿Qué me cuenta del Madrid actual?

He vivido un Madrid tan hermoso y divertido... Ya sin hablar de la “movida”, que ya casi me aburre, recuerdo que había zonas de rock, pop o cantautores. Era maravilloso ir por el centro de Madrid y escuchar estas zonas tan musicales, así que compararlo con el de ahora de Almeida y Ayuso da pena. No sé por dónde empezar a poner pegas. Soy un poco abuelo cebolleta y viejuno diciendo que en mis tiempos nos los pasábamos bien, pero así era, fue muy maravilloso y mágico. Se juntaban 120.000 personas en la calle a ver a Sabina o “Radio Futura” en el Parque del Oeste.

Y ahora que vivimos en los tiempos del “reggateon”, “trap” y la música urbana. ¿Se acaba con el romanticismo de componer?

Posiblemente las letras pasen a segundo plano y sean más músicas para bailar. Pero aunque sea un abuelo cebolleta todos los días escucho “Radio 3” y buceo en internet para enamorarme de una banda nueva. Y escucho música que nunca pensé que oiría, como a C. Tangana, que me pareció muy atrevido y valiente. Pero sigo siendo de “The Beatles”, “Led Zeppeling” y “The Police”, de ahí no me saca nadie.

Un rápido vistazo al fútbol. Es fan del Atlético de Madrid, compuso el himno del Atlético de Madrid del centenario junto a Sabina. ¿Toca volver a repetir título de Liga?

No tenemos la obligación de ganar todos los grandes. Somos felices con una Liga. Ojalá se repita, porque vamos a dar guerra. Pero a mí la felicidad del título del año pasado me vale para unos cuantos años.

Si tuviera que dedicarle una canción a Simeone. ¿Cómo cree que sería?

Le encaja algo de “Calamaro”.

Vuelve a Gijón. ¿Una parada obligatoria?

El paseo junto a la playa de San Lorenzo, acercarme por la zona de El Molinón y comer en algún sitio que me recomienden. Y rememorar mi infancia junto a la playa, cuando por la playa anunciaban “Melones La Perdiz”. Gijón es una ciudad en general talismán para mí, guardo con mucho cariño los conciertos en la plaza de toros de El Bibio.

Ahora dejará de ser un espacio para los toros. ¿Qué le parece?

Me gustan mucho los toros, pero no lo que hacen con ellos. Con eso está todo dicho. He intentado hacerme taurino durante muchos años, pero no lo he conseguido. En cuanto le clavaban el primer pincho sufría. Quiero a los toros sanos y libres.