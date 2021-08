Com diuen els pagesos, «ja li feim el mànec» a l’agost i, per molts, també a les vacances. Tot i això, en el comiat, ens podem trobar propostes musicals ben suggerents.

Avui dimecres podem anar a Pollença, ja que el claustre de Sant Domingo acollirà un concert dels Blauets de lluc, dirigits per Ricard Terrades i Andreu Riera al piano, dins el Festival de Música. Obres de Michael Haydn, Mendelssohn, Schubert i Brahms.

Per demà dijous, podem anar a Can Tàpera de Palma (20.30h) per seguir amb el cicle musical. Ens trobarem amb el grup mallorquí Los Javaloyas. A la mateixa hora i a la plaça Sant Joan de Son Servera, nit de jazz amb Toni Vaquer i els Tallers Musicals.

Mitja hora abans i al Castell de Bellver (20.30h), la banda de rock mallorquina Anegats presenta el seu nou disc, Retorn Vol. 1.

A les 21h i a Son Marroig segueix el Festival de Deià, amb un concert a trio amb la veu de la soprano Marcela Inguanzo, el clarinet de Catalina Arbona i el piano de Suzanne Bradbury. En el programa, obres de Spohr, Hahn, Meyerbeer, Schubert, Fauré i altres compositors

De cara divendres i al Museu de la Mar del Port de Sóller, el duo Voicello participarà al cicle Nits clàssiques de Tramuntana amb un programa titulat Òpera Mediterrània.

També divendres i al Teatre de Santanyí (21h), el cicle La lluna en vers ens proposa la banda d’ Alcoi, VerdCel, liderada per Alfons Om i que presenta un joc en el qual es relacionen poemes i cançons, a partir de textos d’Ausiàs March, Salvador Espriu, Salvat Papasseit, Raimon i Ovidi Montllor.

A la mateixa hora i a l’església parroquial de Costitx, l’espectacle del pianista David Gómez 1 piano & 200 velas.

El matí de dissabte, a les 11.30, a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró, el clàssic concert d’orgue.

I dissabte també podem anar a Montuiri, ja que a l’edifici El Molinar (21h), es repetirà el concert de VerdCel.

Una hora més tard i al Claustre de Pollença, un concert de luxe per tancar el festival pollencí d’enguany. Akademie Für Alte Musik Berlin ens proposa la seva versió de la integral dels sis Concerts de Brandemburg de Bach, en el tres-cents aniversari de la seva creació.

I ja diumenge, a la Cartoixa de Valldemossa (21.30h), el festival Chopin tanca el cicle d’enguany amb el pianista francès François Dumont, el qual interpretarà un monogràfic del compositor polonès, que inclou, entre altres obres, Nocturns, Balades i la Fantasia-Impromptu en do sostingut menor opus 66.